Поддержку туризма и детского спорта усиливают в Казахстане

Сенат,Спорт,Туризм
104
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечалось ранее, ключевой смысл предлагаемых поправок заключается в том, чтобы сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной. В заключении к документу отмечается, что законом вносятся изменения и дополнения в 13 законов Республики Казахстан.

Так, в Закон РК «Об аудиторской деятельности» для обеспечения прозрачности расходования бюджетных и внебюджетных средств вводится норма по обязательному ежегодному аудиту финансовой отчетности единого оператора по распределению внебюджетных средств в сфере спорта.

Законом вносятся изменения в Закон РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан» в части уточнения компетенций уполномоченного органа по определению требований, предъявляемых к туристскому продукту, размеру субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма, возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции мест размещения туриста, визит-центров.

Также, законом вводится новая компетенция местных исполнительных органов по осуществлению мониторинга неотчуждения и целевого использования субъектами предпринимательства мест размещения туриста, санаторно-курортных организаций, визит-центров, оборудования и техники для горнолыжных курортов, объектов придорожного сервиса и по определению границ приоритетных туристских территорий.

В Закон РК «О физической культуре и спорте» закрепляется понятие детско-юношеской спортивной школы  как организации дополнительного образования, вводятся государственный заказ в ДЮСШ, подушевой норматив финансирования, единые правила размещения государственного заказа. А также, создается цифровая платформа физической культуры и спорта для учета, анализа и мониторинга данных. Устанавливается обязанность государственных спортивных организаций передавать данные в цифровую платформу.

«Ожидаемыми результатами при принятии закона являются создание долгосрочной правовой базы для развития туристской отрасли и детско-юношеского спорта, а также условий для экономического роста, социального развития и повышения качества жизни населения», - говорится в заключении.

#Сенат #Спорт #закон #туризм

