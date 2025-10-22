На пленарном заседании Мажилиса заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин внес на рассмотрении депутатов Прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: t.me/KZgovernment

«В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года – 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Подъем экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг», - отметил С. Жумангарин.

Обрабатывающая промышленность вырастет до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестпроектов

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем докладе отметил, что в обрабатывающей промышленности Казахстана прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов.

«Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве – 3,9%, строительстве – 11,0%, услугах транспорта – 10,1%, торговле – 6,7%. Экспорт, по прогнозам, увеличится с $77,1 млрд в 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт – с $67,7 млрд до $75,2 млрд», - подчеркнул вице-премьер.

При этом прогноз инфляции определен на уровне 9,0-11,0% в 2026 году и в 2027-2028 годах в среднем 6%. На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2026–2028 годы.

Обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами вырастет с 63,7% в 2025 году до 83,5% в 2028 году

Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года.

«Доходы без учета трансфертов в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. В целом, обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7% в 2025 году до 83,5% в 2028 году», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Серик Жумангарин о бюджете на 2026-2028 гг: Будет обеспечена самодостаточность, без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта



Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2 770 млрд тенге ежегодно. Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%.

«Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году – 28,8 трлн тенге или 14,0% к ВВП, в 2028 году – 29,8 трлн тенге или 13,0% к ВВП. При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность, без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Также было отмечено, что значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого, правительственный долг, по прогнозам, будет на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году со снижением до 19,6% в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты.