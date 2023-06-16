Подготовим своих инженеров

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Алмат Шакирбаев

На базе КазНАИУ откроется филиал национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» (ТИИИМСХ).

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете прошла встреча председателя правления – ректора Акылбека Куришбаева с проректором по научной работе и инновациям НИУ «ТИИИМСХ» Тохиром Султоновым.

– Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании определил приоритетные задачи агропромышленного сектора и пос­тавил конкретную задачу по определению сильного базового вуза для подготовки востребованных специалистов для водной отрасли. Поэтому создание филиала НИУ «ТИИИМСХ» на базе КазНАИУ
даст новый импульс процессу трансформации университетов будущего, разработке инновационных технологий в АПК, усилению конкурентоспособных специалистов водного хозяйства, повышению научного рейтинга вузов, укреплению водной безопасности в Центральной Азии, – подчеркнул руководитель КазНАИУ Акылбек Куришбаев.

По словам ректора, Дорожная карта по открытию филиала НИУ «ТИИИМСХ» на базе КазНАИУ была утверждена МВОНИ Респуб­лики Узбекистан и МСХ Республики Казахстан, а также подписан совместный Договор о сотрудничестве в области научно-образовательной деятельности до 2028 года.

В свою очередь проректор по научной работе и инновациям НИУ «ТИИИМСХ» Тохир Султонов поделился опытом школы повышения квалификации фермеров по эффективности управления водным хозяйством, которое финансируется Агробанком Узбекистана. Он отметил, что такие курсы в перспективе можно будет проводить совместно с КазНАИУ.

В ходе встречи были обсуж­дены также вопросы, касаю­щиеся открытия филиала
НИУ «ТИИИМСХ» на базе КазНАИУ.

#Образование #филиал #кадры #КазНАИУ #инженеры #ТИИИМСХ

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