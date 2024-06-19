Подготовку специалистов в сферах транспорта и финансов обсудили в правительстве

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой состоялось очередное заседание Национального совета по профессиональным квалификациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В рамках него рассматриваются меры и планы по развитию отраслевых систем квалификаций, разработке и актуализации профстандартов. 

В настоящее время при центральных госорганах созданы отраслевые советы, куда привлечены эксперты, представители учебных заведений и работодатели. На основе разработанных ими профстандартов корректируются образовательные программы в вузах и колледжах. Компетенции выпускников при этом оценивают независимые центры сертификации. Таким образом, совершенствуется процесс подготовки качественных кадров, соответствующих запросам рынка труда.

На прошедшем заседании рассмотрен ход этой работы в министерствах транспорта и финансов.

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев сообщил, что при ведомстве работают 6 отраслевых советов. Они охватывают сферы железнодорожного, водного, автомобильного транспорта и дорог, а также гражданской авиации. Ими уже разработан 101 профстандарт с охватом 711 профессий. В этом году планируется разработать еще 19 новых и актуализировать 31 существующий. 

Согласно прогнозу Минтранспорта, до 2030 года данным сферам потребуется порядка 8,8 тыс. специалистов. Сейчас кадры готовят в 49 вузах и более 280 колледжах. Вице-министр отметил, что количество учебных заведений внушительное, однако обучающихся студентов по некоторым специальностям, например, по строительству мостов и железных дорог, недостаточно. Поэтому совместно с Министерством науки и высшего образования рассматривается вопрос о перераспределении грантов.

По информации вице-министра финансов Даурена Кенбеила, в курируемой сфере используется один профстандарт по специальности «бухгалтер». Его планируется актуализировать по учебным программам передовых вузов. В этой связи рассматривается вопрос обучения и сертификации студентов по международной квалификации АССА (Association of chartered certified accountants). Тем самым планируется облегчить процесс трудоустройства выпускников, которые получили диплом и подтвердили свою квалификацию.

«Сертификация независимыми центрами – весьма важный аспект. По нему работодатель формирует мнение о квалификации специалиста. И имидж учебного заведения будет напрямую зависеть от этого. Одним словом, мы должны создать условия для обеспечения качественным рабочим местом гражданина, который осваивает ту или иную специальность», — отметила Тамара Дуйсенова.

#Правительство #Образование #кадры #сертификация

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