Подготовку визита президента в Туркменистан обсудили в Астане

Международное сотрудничество , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Президент отметил, что визит председателя Халк Маслахаты в Астану имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. По его словам, сегодня казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность за традиционно теплый прием и пожелал успешного проведения масштабного спортивного события. Национальный лидер Туркменистана отметил высокую роль Астаны в организации крупных международных мероприятий, способствующих повышению авторитета страны на мировой арене. 

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах и выразили удовлетворение ходом их реализации.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, всесторонне развивающихся в духе дружбы и добрососедства.

Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан в октябре этого года.

#президент #Туркменистан #Акорда

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Подготовку визита президента в Туркменистан обсудили в Астане
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