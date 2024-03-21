Поднять свой шаңырақ

Встреча детей с народными ремесленниками состоялась в школе-гимназии № 49 им. Кошке Кеменгерулы. Этнограф Акедил Тойшанулы сначала поведал ребятам об истории и особенностях жилища. Так, юрта сос­тоит из деревянного каркаса и покрытия из кошмы. Каркас включает в себя решетчатую раздвижную основу – кереге, купольные жерди – уық, круг на вершине купола – шаңырақ и дверь со створками.

По словам мастера, сбор юрты начинается с дверей, которые смотрят на восток. Связано это с тем, что солнце отождествлялось у казахов с началом жизни. Далее ставится каркас: кереге соединяются между собой крепкими веревками из шерстяной и верблюжь­ей пряжи. Обычно установкой занимаются несколько человек и завершают сборку жилища за один час.

После теории приступили к делу. Умельцы показали детям, как правильно перевязать кереге и закрепить уық, чтобы конструкция держалась крепко и основательно. Когда мужчины подняли и ставили шаңырақ, дети следили затаив дыхание. В завершение кереге покрыли кошмой.

– Юрта – это национальная архитектура с роскошью, богатым наследием, неповторимым обликом. Вживую подростки юрт не видят, разве что только в книгах или на картинках. Этот мастер-класс ценен тем, что прививает детям связь с национальной культурой, – отметил Акедил Тойшанулы.

В мероприятии принял участие певец Досымжан Танатаров, который считает, что проведение таких воркшопов необходимо масштабировать по всей стране.

– Сбор жилища – это радостное событие, большой праздник. Важно также владеть техникой его установки. Особенно приятно, что мероприятие проходит в День культуры и национальных традиций. Это отличная возможность для столичных школьников узнать много нового. Важно, чтобы все регионы нашей страны поддержали инициативу и провели аналогичные семинары в дни празднования Наурыз мейрамы, – говорит Досымжан Танатаров.

В качестве благодарности ученики сыграли гостям знаменитые кюи на домбре.

– Мастер-класс прошел очень интересно и познавательно, – рассказывает ученица 8 «Г» класса Макпал Байгазина. – Рада была увидеть процесс создания юрты. Хотелось бы, чтобы в нашей школе такие мероприятия проводились чаще. Потому что чтить национальные ценности – это долг каждого из нас.