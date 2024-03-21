Поднять свой шаңырақ

Статьи
37
Асет Сыздыков

В столичной школе мастера провели мастер-класс по сборке настоящей юрты.

фото пресс-службы столичного акимата

Встреча детей с народными ремесленниками состоялась в школе-гимназии № 49 им. Кошке Кеменгерулы. Этнограф Акедил Тойшанулы сначала поведал ребятам об истории и особенностях жилища. Так, юрта сос­тоит из деревянного каркаса и покрытия из кошмы. Каркас включает в себя решетчатую раздвижную основу – кереге, купольные жерди – уық, круг на вершине купола – шаңырақ и дверь со створками.

По словам мастера, сбор юрты начинается с дверей, которые смотрят на восток. Связано это с тем, что солнце отождествлялось у казахов с началом жизни. Далее ставится каркас: кереге соединяются между собой крепкими веревками из шерстяной и верблюжь­ей пряжи. Обычно установкой занимаются несколько человек и завершают сборку жилища за один час.

После теории приступили к делу. Умельцы показали детям, как правильно перевязать кереге и закрепить уық, чтобы конструкция держалась крепко и основательно. Когда мужчины подняли и ставили шаңырақ, дети следили затаив дыхание. В завершение кереге покрыли кошмой.

– Юрта – это национальная архитектура с роскошью, богатым наследием, неповторимым обликом. Вживую подростки юрт не видят, разве что только в книгах или на картинках. Этот мастер-класс ценен тем, что прививает детям связь с национальной культурой, – отметил Акедил Тойшанулы.

В мероприятии принял участие певец Досымжан Танатаров, который считает, что проведение таких воркшопов необходимо масштабировать по всей стране.

– Сбор жилища – это радостное событие, большой праздник. Важно также владеть техникой его установки. Особенно приятно, что мероприятие проходит в День культуры и национальных традиций. Это отличная возможность для столичных школьников узнать много нового. Важно, чтобы все регионы нашей страны поддержали инициативу и провели аналогичные семинары в дни празднования Наурыз мейрамы, – говорит Досымжан Танатаров.

В качестве благодарности ученики сыграли гостям знаменитые кюи на домбре.

– Мастер-класс прошел очень интересно и познавательно, – рассказывает ученица 8 «Г» класса Макпал Байгазина. – Рада была увидеть процесс создания юрты. Хотелось бы, чтобы в нашей школе такие мероприятия проводились чаще. Потому что чтить национальные ценности – это долг каждого из нас.

#Наурыз #школа #мастер-класс #юрта #сборка

Популярное

Все
Семья и школа под общим шаныраком
Гранты, призванные стимулировать деловую активность, некоторые получатели посчитали... безвозмездной помощью нуждающимся
А разве другой поступил бы иначе?
Туркестан, встречай гостей!
Казахстанские интеллектуальные технологии внедряются в таджикское образование
Не столько согрели, сколько «нагрели»
«Резиновые» дома для иностранцев
Земли и пастбищ хватит всем
Куда смотрит школа?
Дебоширишь? Тебя накажут!
Мечты сельчанки
И топливо, и химическое сырье
Групповой этап завершен
Качество казахстанских дорог зависит не только от финансирования отрасли, но и от экспертного сопровождения проектов
Музыка, игры, танцы и смех
Как идет вам тюбетейка!
Что происходит? А просто весна!
Поднять свой шаңырақ
Основы процветания страны
Сохранить бесценное наследие
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества
Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь

Читайте также

Сохранить бесценное наследие
Основы процветания страны
Что происходит? А просто весна!
Музыка, игры, танцы и смех

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]