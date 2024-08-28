Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане

Таза Казахстан
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

По социальной инициа­тиве экоактивиста из Талдыкоргана, волонтера Газиза Аманжолулы в поддержку республиканской акции «Таза Қазақстан» малообеспеченным и многодетным семьям города подарены 100 контейнеров для сортировки бытового мусора.

фото организаторов акции

Для этого экоактивист еще в июле через социальные сети выступил с обращением к землякам, имеющим возможность поддержать идею материально, и в результате откликнулись и несколько учреждений, и частные лица.

Поддержку Газизу Аманжолулы с его идеей оказали директор ТОО «JLC Сут» Ольга Богданова, директор ТОО «Швейная фабрика «Ажар» Баян Ержанова, депутаты областного маслихата Канат Карабасов и Еркебулан Акболатов, семья Кулжабековых. Сам активист отдал на покупку контейнеров свою премию, полученную по итогам регионального конкурса молодых лидеров «Көшбасшы-2024».

Список же социально уязвимых семей был подготовлен отделом занятости и социальных программ Талдыкоргана, специа­листы которого предварительно обзвонили потенциальных адресатов акции, чтобы согласовать участие граждан в ней. Партнерами социальной инициативы стали департамент Агентства РК по делам государственной службы по области Жетысу, областное управление общественного развития, КГУ «Жетісу жастары», акимат города.

На данный момент 17 семей Талдыкоргана уже получили 70 специально промаркированных контейнеров для раздельного сбора мусора. В скором времени доставку таких же «наборов» сделают во дворы еще восьми семей. И это только начало продвижения идей экокультуры среди жителей региона, планов у местных экоактивистов много.

– Меня давно беспокоил воп­рос о том, как научить людей культуре сортировки мусора. Когда я сам в очередной раз отправлял сортированный мусор на переработку, мне пришла идея для начала дать горожанам возможность сортировать ТБО, – рассказал Газиз Аманжол­улы. – Ведь для этого нужны специальные контейнеры.

Газиз с 2021 года в своем частном доме сортирует мусор на металл, пластик, стекло, макулатуру, целлофан, отправляет все это на переработку, а вырученные средства переводит на благотворительность.

#Талдыкорган #акция #мусор #«Таза Қазақстан»

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