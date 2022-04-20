"Подожжем магазин": вымогателей денег у предпринимателя задержали в Актобе

В дежурную часть ДП Актюбинской области обратился 48-летний житель областного центра с заявлением о том, что неизвестные, угрожая поджогом его продуктового магазина, вымогают деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам потерпевшего, подозреваемые требовали ежемесячно выплачивать им по 400 тысяч тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, при передаче денег в сумме 100 тысяч тенге задержаны с поличным четверо подозреваемых. Ими оказались жители Актюбинской области.

Задержанные дали признательные показания, деньги изъяты.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 ч.2 УК РК "Вымогательство". Двое подозреваемых водворены в ИВС УП города Актобе. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.