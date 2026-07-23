Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с предвыборной агитацией

Закон и Порядок

Генеральная прокуратура опубликовала обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемые граждане!

В связи с завершением этапа регистрации партийных списков, сегодня, с 18 часов 01 минуты 23 июля 2026 года начинается предвыборная агитация, которая продлится до 00 часов 00 минут 22 августа 2026 года.

Порядок и условия проведения предвыборной агитации урегулированы статьями 27 и 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации за или против того или иного кандидата, политической партии.

Агитация осуществляется через СМИ и онлайн-платформы, путем проведения публичных предвыборных мероприятий и распространения агитационных материалов. Субъекты телерадиовещания не вправе распространять агитационные материалы в новостных и аналитических программах.

В случае нарушения данного требования наступает ответственность по части 1-1 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф 50 МРП).

Журналисты, должностные лица редакций СМИ, зарегистрированные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе участвовать в освещении выборов через СМИ. Это влечет ответственность по части 3 статьи 122 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф 20 МРП).

СМИ обязаны объективно освещать выборную кампанию кандидатов, политических партий без искажения целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними.

Наряду с этим, СМИ и пользователи онлайн-платформ обязаны воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.

Если это не будет соблюдено, а равно отказ в предоставлении указанным лицам возможности бесплатного опубликования опровержения в защиту чести, достоинства и деловой репутации, влечет ответственность по частям 1 и 2 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф от 20 до 50 МРП).  

Кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, гарантируются равные условия доступа к СМИ для проведения предвыборной агитации.

Дача согласия СМИ на размещение агитационных материалов на договорной основе одной политической партии автоматически является согласием на размещение агитационных материалов другим политическим партиям, выдвинувшим партийные списки.

Если СМИ нарушит данное требование, то это повлечет для них ответственность по частям 4 и 6 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф от 20 до 50 МРП).

Обращаем внимание СМИ и пользователей онлайн-платформ, которые будут предоставлять свои услуги по размещению агитационных материалов на договорной основе, им необходимо не позднее 5-и дней до начала агитации предоставить в Центральную избирательную комиссию сведения о размере оплаты и условиях размещения. Только после опубликования Центральной избирательной комиссией этих сведений можно размещать агитационные материалы.

В случае несоблюдения указанных требований предусмотрена ответственность по части 5 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф от 30 до 50 МРП).

Наряду с этим, местные исполнительные органы и органы местного самоуправления предоставляют кандидатам на договорной основе помещения для встреч с избирателями. Они должны предоставляться на единых и равных условиях. Их нарушение влечет административную ответственность по статье 123 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф 30 МРП).

В части агитационных материалов следует учитывать, что они должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы (по печатным материалам – месте их печатания и тираже), лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено.

Запрещаются изготовление агитационных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов, а также использование агитационных материалов, изготовленных не на текущую кампанию.

Данные требования в отношении онлайн-платформ применяются в случае, если пользователи онлайн-платформ изготовили агитационные материалы на договорной основе.

Нарушение влечет административную ответственность по статье 113 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф 25 МРП).

За умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов, вывешенных с согласия собственника или иного владельца на зданиях, сооружениях и иных объектах, предусмотрена ответственность по статье 114 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях(штраф 15 МРП).

С учетом изложенного, Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, повторно призывает всех участников избирательного процесса в ходе предвыборной агитации строго соблюдать выборное законодательство и не допускать противоправных действий.

 

#выборы #обращение #Генпрокуратура #агитация

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