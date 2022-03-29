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Подозрение на сговор
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Энергопередающие предприятия Шымкента заподозрили в ценовом сговоре и нечестной конкуренции.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Шымкенту выявил факты антиконкурентных соглашений между четырьмя энергоснабжаю­щими организациями города.

Эти электросетевые компании продают электроэнергию предприятиям, специализирующимся на выпуске товаров широкого спроса и предоставляющим различные услуги. Тем самым увеличение отпускного тарифа на электричество негативно влияет на конечную стоимость товаров и услуг. При этом разница в тарифе существенна и порой доходит до 10 тенге за киловатт⁄час.

– Энергоснабжающие пред-
приятия, диктуя ценовые условия потребителям, создают риск увеличения цены продукции для потребителя, – комментирует ситуацию заместитель начальника городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Ернар Косбаев. – При этом определенным субъектам рынка стоимость электроэнергии обходилась ниже. Подобные процессы представляют угрозу эффективной конкуренции и, как следствие, тормозят развитие предпринимательства в регионе. Были ли действия умышлеными, покажет расследование.

В Шымкенте сложилась ситуа­ция, когда предприятия, присутствующие на рынке энергоснабжения, тесно взаимосвязаны между собой, и их деятельность вполне схожа с функционированием частной монополии. Тем самым создаются риски ущемления прав других энергосетевых компаний, которые не могут пробиться на рынок. В антимонопольном ведомстве уверены, что все это создает угрозу для эффективного развития конкуренции и наносит урон бизнесу.

Ернар Косбаев напоминает, что нечестная монополия недопус­тима, и за подобные действия предусмотрена ответственность. По окончании проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Неделей ранее сотрудники Шымкентского городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции выявили факты нарушения законодательства в сфере оптовой торговли сахаром.

По итогам проверки, вызванной ажиотажем вокруг торговли сахаром и резким повышением его стоимости, выяснилось, что две компании, занимающиеся оптовой торговлей, нарушили антимонопольное законодательство. В частности, они отпускали «сладкий товар» покупателям по разным ценам, тем самым нарушив принцип обязательного соз­дания равных условий для всех потребителей.

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