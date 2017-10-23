Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка задержали полицейские Шымкента
Полицейские Аль-Фарабийского ОП задержали жителя Алматы, подозреваемого в разбойном нападении на банк в Шымкенте, сообщает otyrar.kz.

Подозреваемому 45 лет, он задержан на съемной квартире в областном центре.

Напомним, 13 октября 2017 года в Аль-Фарабийский отдел полиции поступило сообщение о нападении на один из банков, расположенный по улице Казыбек би в Шымкенте.

Прибывшие на место преступления полицейские установили со слов сотрудников банка, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на "взрыв пакет", после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги.

Неизвестный забрал из кассы около 16 000 000 тенге, 23 000 долларов США и 8 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на "тревожную кнопку", но подозреваемому удалось скрыться. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по ст.192 ч.4 "Разбой в особо крупных размерах".

С целью установления личности и задержания подозреваемого лица полицейскими проводились все необходимые мероприятия. В результате спустя неделю сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента на одной из съемных квартир в областном центре задержали подозреваемого, 1972 года рождения, жителя Алматы.

Похищенные деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.

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