Подозреваемого в ограблении банка задержали полицейские Шымкента

Прибывшие на место преступления полицейские установили со слов сотрудников банка, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на "взрыв пакет", после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги.
Неизвестный забрал из кассы около 16 000 000 тенге, 23 000 долларов США и 8 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на "тревожную кнопку", но подозреваемому удалось скрыться. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по ст.192 ч.4 "Разбой в особо крупных размерах".
С целью установления личности и задержания подозреваемого лица полицейскими проводились все необходимые мероприятия. В результате спустя неделю сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента на одной из съемных квартир в областном центре задержали подозреваемого, 1972 года рождения, жителя Алматы.
Похищенные деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.