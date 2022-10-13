Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы

Полицейские Алматы установили подозреваемого в убийстве 42-летней женщины-юриста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Принимаются меры к его задержанию, сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города, отметили в полиции.

Напомним, преступление произошло 8 октября около 23.00 часов в Алмалинском районе Алматы. В больницу со множественными ножевыми ранениями была доставлена 42-летняя женщина. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако в ночь на 12 октября пациентка скончалась.