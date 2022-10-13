Женщину-юриста убили в Алматы

Происшествия
Полиция установила подозреваемого в убийстве 42-летней женщины в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Преступление произошло 8 октября около 23:00 часов в Алмалинском районе.
В больницу с множественными ножевыми ранениями была доставлена А. 1980 года рождения, которая скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Убийство».
Для раскрытия данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый установлен. Принимаются меры к его задержанию.
Ход расследования находится на контроле руководства Министерства внутренних дел РК и Департамента полиции Алматы.