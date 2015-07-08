Подписано дополнительное соглашение Свежий выпуск 473 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Общая стоимость договора – 4,6 млрд тенге. На такую сумму Национальная атомная компания закупит в 2015–2016 годах продукцию, которую производят местные предприниматели. Обе стороны уверены, что реализация соглашения даст мультипликативный эффект социально-экономичес­кому развитию региона. Речь идет об увеличении доли местного содержания, повышении уровня конкурентоспособности продукции и сохранении рабочих мест.

Новый импульс развитию региона также даст переезд офисов 8 дочерних компаний «Казатомпрома» из Алматы в Шымкент. Планируется, что это позволит повысить эффективность работы, будут созданы новые рабочие места, в том числе и на мобильном комплексе по добыче урана ТОО «ИВТ».

На базе филиала «Зерде» создается комплексная аналитическая лаборатория, способная решать широкий круг прикладных и научных задач, а также обеспечивать потребности предприятий АО «НАК «Каз­атомпром» в соответствующих услугах. Мобильный комплекс, разработанный учеными и специалистами национальной атомной компании, позволит существенно уменьшить объем необходимых капитальных вложений при освоении месторождений урана и повысить эффективность добычи в два раза.



