Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Павлодаре

В ходе обыска было изъято свыше 20 килограммов наркотического средства «мефедрон», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Фото: КНБ

18 января Департаментом КНБ по Павлодарской области при координации органов прокуратуры и с привлечением подразделения специального назначения «Беркут» МВД была проведена операция по ликвидации нарколаборатории в Павлодаре.

При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов наркотического средства «мефедрон», а также лабораторное оборудование и более 1,5 тонны прекурсоров.