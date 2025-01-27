Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Павлодаре

В ходе обыска было изъято свыше 20 килограммов наркотического средства «мефедрон», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ
18 января Департаментом КНБ по Павлодарской области при координации органов прокуратуры и с привлечением подразделения специального назначения «Беркут» МВД была проведена операция по ликвидации нарколаборатории в Павлодаре.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов наркотического средства «мефедрон», а также лабораторное оборудование и более 1,5 тонны прекурсоров.
«Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – говорится в официальном сообщении.