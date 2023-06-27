Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. Оглашен приговор

17-летнего жителя Актюбинской области осудили к 8 годам лишения свободы за смерть несовершеннолетнего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних региона.

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«Д» 2006 года рождения был предан суду по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК).

20 декабря 2022 года в Шалкарском районе «Д» будучи пьяным нанес ногой смертельный удар в грудь несовершеннолетнего «Ж».

Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, эксперта, заключениями экспертизы, протоколами процессуальных действий и вещественными доказательствами.

Суда приговорил «Д» к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

С осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскан моральный ущерб в 10 млн тенге, 1 679 090 тенге материальных расходов и 200 тысяч тенге представительских расходов.

Приговор не вступил в силу.