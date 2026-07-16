В области Абай ликвидируют природный пожар в лесном массиве «Семей орманы»

Происшествия

В Бородулихинском районе области Абай на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», Бородулихинского филиала произошло возгорание лесного массива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Polisia.kz

К тушению пожара привлечены силы и средства подразделений МЧС, лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, Министерство внутренних дел а также авиация МЧС, Министерства обороны и КНБ. Д

Оперативный штаб МЧС координирует действия всех задействованных служб. Работы по ликвидации пожара продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

По данным МВД, сотрудники полиции эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи зоны возгорания. С первых минут после поступления сообщения о пожаре полицейские прибыли к лагерю и незамедлительно приступили к эвакуации. Чтобы не допустить паники, детей выводили спокойно и организованно. Самых маленьких сотрудники брали на руки, успокаивали и сопровождали в безопасное место.

"В настоящее время сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Организовано оцепление опасной территории, перекрыты подъездные пути к месту пожара, обеспечен беспрепятственный проезд пожарной, инженерной и другой специальной техники. Полицейские сопровождают колонны экстренных служб, регулируют дорожное движение, обеспечивают общественный порядок и принимают меры по охране имущества, оставленного жителями", - говорится в сообщении.

Работа ведется в круглосуточном режиме во взаимодействии с министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством экологии и природных ресурсов, министерством обороны и другими задействованными службами. Министерство внутренних дел призывает граждан строго соблюдать требования сотрудников экстренных служб, не приближаться к опасной зоне и не препятствовать работе специальной техники.

 По предварительной оценке МЧС, площадь пожара составляет около 60 гектаров.

#область Абай #пожар #эвакуация

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