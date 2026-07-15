Тело подростка нашли в Каспийском море

Происшествия

 В Мангистауской области завершились поиски подростка, пропавшего во время купания на необорудованном участке побережья Каспийского моря. Сотрудники МЧС обнаружили в воде тело подростка в 10 метрах от береговой линии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

В поисках участвовали 253 человека, около 100 единиц техники, плавательные средства, беспилотные летательные аппараты и два вертолета «Казавиаспас» МЧС. Поисковые работы осложнялись большой площадью обследуемой акватории Каспийского моря, особенностями рельефа морского дна, ограниченной подводной видимостью, морскими течениями и ветровыми условиями.

По информации очевидцев, двое подростков катались на SUP-борде на необорудованном участке побережья. Затем они сняли спасательные жилеты и решили искупаться. Одного подростка удалось спасти. Второй исчез под водой.

МЧС Казахстана призывает граждан отказаться от купания в необорудованных местах.

"Для отдыха выбирайте только официально разрешенные пляжи. Во время катания на SUP-бордах, лодках и других плавательных средствах обязательно надевайте спасательный жилет. Родителям следует постоянно контролировать детей и не оставлять их у воды без присмотра даже на несколько минут. Безопасность на воде начинается с ответственного поведения взрослых", - говорится в сообщении. 

#МЧС #Каспий #подросток

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