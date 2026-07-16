Полицейские помогли иностранным пассажирам сломавшегося автобуса в Туркестанской области

Автобус следовал из России в Кыргызстан.

Фото: Polisia.kz

На автодороге республиканского значения Шымкент — Самара сотрудники патрульной полиции департамента полиции Туркестанской области оказали помощь иностранным гражданам, оказавшимся в сложной дорожной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Инспектор батальона патрульной полиции Бакнур Сарсенбекулы заметил на 180-м километре трассы автобус, остановившийся из-за технической неисправности. Транспортное средство следовало из России в Кыргызстан.

При проверке выяснилось, что одному из пассажиров стало плохо из-за сильной жары. Мужчина пожаловался на боли в области сердца. Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, благодаря чему удалось стабилизировать его состояние.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности около 50 пассажиров были эвакуированы в безопасное место и размещены в кафе на въезде в Туркестан, где они находились до устранения неисправности автобуса.

На протяжении этого времени сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок, оказывали гражданам необходимую помощь и контролировали дорожную обстановку. После завершения ремонта автобуса иностранные граждане благополучно продолжили путь.