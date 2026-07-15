Спасатели эвакуировали женщину из горной местности в Алматы

В Медеуском районе Алматы на высоте 2280 метров над уровнем моря спасатели оказали помощь женщине, получившей травму во время спуска с горного маршрута, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщина 1959 года рождения во время спуска сорвалась со склона, в результате чего подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить движение. Прибывшие на место спасатели незамедлительно оказали пострадавшей первую помощь, после чего эвакуировали ее с горной местности.

После спуска женщина была передана бригаде Центра медицины катастроф МЧС для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение.