Ранее он сам учился в этом учебном заведении.

Фото: Polisia.kz

В Петропавловске сотрудники полиции установили личность подростка, причастного к распространению заведомо ложной информации о готовящемся вооруженном нападении на одно из учебных заведений города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Школьник создал Telegram-канал, где разместил сообщение о якобы планируемом нападении на областную специализированную школу-интернат, одновременно требуя перевести деньги для предотвращения угрозы.

После публикации он разослал данную информацию через мессенджер своим знакомым — учащимся указанной школы. Установлено, что до 2024 года несовершеннолетний сам обучался в этом учебном заведении. Свои действия он объяснил желанием “пошутить”. Личность автора установлена. В настоящее время проводится расследование.

В МВД напоминают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Подобные действия создают общественный резонанс, вызывают панику среди населения и влекут серьезные правовые последствия.



