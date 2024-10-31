Подсудимый пожаловался на высокие цены магазина на территории СИЗО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В костанайский департамент Комитета торговли обратился подсудимый с жалобой на завышенные цены на социально значимые продовольственные товары в магазине, расположенном на территории следственного изолятора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В результате этого обращения региональный департамент инициировал внеплановую проверку в отношении предпринимателя, который ведет свою деятельность в учреждении.

«В ходе проверки было установлено, что предприниматель продавал лук по цене от 160 тенге, что на 30% выше его закупочной цены, увеличив тем самым предельную торговую надбавку», – озвучили результаты проверки в ведомстве.

За нарушение о регулировании торговой деятельности, а именно за превышение предельной торговой надбавки к социально значимым продуктам, предприниматель был привлечен к административной ответственности.