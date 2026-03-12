Решение особенно актуально для организаций, на балансе которых находятся общежития или служебное жилье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Национальные информационные технологии» расширило функционал делегирования прав подписи для организаций, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, теперь первый руководитель юридического лица, на балансе которого находится жилой фонд, может передать полномочия по подтверждению заявок на регистрацию по месту жительства уполномоченному сотруднику.

Решение особенно актуально для организаций, на балансе которых находятся общежития или служебное жилье. В частности, для высших учебных заведений, академий и государственных учреждений, где регулярно обрабатывается большое количество запросов на прописку.

Ранее государственные услуги, требующие подтверждения со стороны собственника-организации, могли подписываться только первым руководителем, в данном случае ректорами, и процесс сильно затягивался. Обновление позволяет передать эти полномочия сотруднику и ускорить обработку запросов граждан.

«Мы не только запускаем новые цифровые сервисы, но и регулярно дорабатываем существующие госуслуги на основе обратной связи пользователей. Данный функционал был реализован после обращения одного из ВУЗов страны – Назарбаев Университета, где отметили необходимость делегирования прав подписи для ускорения обработки заявок на регистрацию прописки студентов в общежитиях. С учетом данного запроса мы и реализовали соответствующий механизм, который позволяет ускорить процесс прописки студентов и не только», – отметил председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.

Для использования госуслуги «Регистрация по месту жительства», сотруднику необходимо получить ЭЦП со статусом «Сотрудник с правом подписи».

После подтверждения полномочий он сможет самостоятельно подтверждать заявки на регистрацию по месту жительства от имени юридического лица.

Уведомления на портале eGov.kz в «Личном кабинете» становятся доступными как руководителю, так и уполномоченному сотруднику. Это позволяет быстрее обрабатывать обращения и снижает риск задержек при подтверждении регистрации.