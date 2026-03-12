Подтверждать регистрацию граждан от имени организаций стало проще в Казахстане

Цифровизация,Госуслуги
78
Дана Аменова
специальный корреспондент

Решение особенно актуально для организаций, на балансе которых находятся общежития или служебное жилье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Национальные информационные технологии» расширило функционал делегирования прав подписи для организаций, сообщает Kazpravda.kz 

Как уточняется, теперь первый руководитель юридического лица, на балансе которого находится жилой фонд, может передать полномочия по подтверждению заявок на регистрацию по месту жительства уполномоченному сотруднику.

Решение особенно актуально для организаций, на балансе которых находятся общежития или служебное жилье. В частности, для высших учебных заведений, академий и государственных учреждений, где регулярно обрабатывается большое количество запросов на прописку.

Ранее государственные услуги, требующие подтверждения со стороны собственника-организации, могли подписываться только первым руководителем, в данном случае ректорами, и процесс сильно затягивался. Обновление позволяет передать эти полномочия сотруднику и ускорить обработку запросов граждан.

«Мы не только запускаем новые цифровые сервисы, но и регулярно дорабатываем существующие госуслуги на основе обратной связи пользователей. Данный функционал был реализован после обращения одного из ВУЗов страны – Назарбаев Университета, где отметили необходимость делегирования прав подписи для ускорения обработки заявок на регистрацию прописки студентов в общежитиях. С учетом данного запроса мы и реализовали соответствующий механизм, который позволяет ускорить процесс прописки студентов и не только», – отметил председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.  

Для использования госуслуги «Регистрация по месту жительства», сотруднику необходимо получить ЭЦП со статусом «Сотрудник с правом подписи».

После подтверждения полномочий он сможет самостоятельно подтверждать заявки на регистрацию по месту жительства от имени юридического лица.

Уведомления на портале eGov.kz в «Личном кабинете» становятся доступными как руководителю, так и уполномоченному сотруднику. Это позволяет быстрее обрабатывать обращения и снижает риск задержек при подтверждении регистрации.  

#организация #регистрация #НИТ

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Референдум: время сплоченности народа
Сельские школы вышли на новый уровень
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Реализуя запрос на прозрачность
Как заработать на весне
Устойчивость, баланс и развитие
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Распоряжение Главы государства о назначении
Курс на гуманизацию
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

200 датасетов для разработчиков: в Казахстане открывают дос…
Госуслуги в сфере строительства полностью перевели в онлайн…
ЦОНы и спецЦОНы изменят график работы на мартовские праздн…
6 760 школ перешли на цифровой учет питания через «Социальн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]