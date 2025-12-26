Прирожденный лидер

Более 600 тыс. казахстанцев погибли на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Среди них – командир взвода 13-й гвардейской стрелковой дивизии Махмет Оразалин.

В народе Махмета Оразалина называли Мака – по-простому, но с особой теплотой, поскольку он сумел практически с нуля поднять вверенную ему территорию, став председателем Наурзумского район­ного исполнительного комитета: за рекордные сроки организовал деятельность 18 колхозов. Знания, управленческий талант и опыт позволяли это сделать: ранее он возглавлял колхоз «Шили».

В энциклопедии Б. Б. Нугманова «Наурзумье» опубликовано письмо со ссылкой на районную газету «Время» от имени участника войны, ветерана труда из совхоза «Первая семилетка» К. Бимендина под названием «В память о Махмете Оразалине». В нем говорилось следующее: «Я был совсем молод, когда на моих глазах происходили события, которые сейчас уже считаются историей. Хорошо помню, как в ауле собрали людей от мала до велика и сказали, что необходимо организовать колхоз. Время было страшное: голод, нищета, разруха, хлеба мы не видели месяцами. Но нашелся человек, который смог встать на защиту бедняков. Махмет Оразалин отличался пытливым умом, он обладал организаторским талантом, умел вести за собой. Авторитет среди людей у него был огромный. Все от мала до велика называли его Мака. С 1926 по 1941 год он руководил колхозом «Шили», в то время в Наурзумье это был единственный колхоз». Эти строки прямое доказательство бесценного вклада Махмета Оразалина в преобразование родного края. Он руководил кампаниями по борьбе с голодом и организовывал доставку хлеба из Башкирии. Уроженец села Жар Костанайской области всегда душой и сердцем болел за судьбу народа и бескрайних степей, наполненных терпким ароматом дикой горькой полыни...

1941 год стал переломным в судьбе не только нашего героя, но и всего Наурзумья. 48-летнего Махмета-мырзу призвали на фронт (Семиозерный районный военный комиссариат). Жанбыртаю Махметовичу, самому младшему ребенку в семье, тогда было всего семь месяцев от роду. Разве мог лежащий в колыбели малыш понимать, что спешное прощание отца и крепкий поцелуй в лоб станут прощальными? Трое старших детей и молодая супруга Кундызай искренне верили и надеялись, что самый родной и близкий человек вернется живым и невредимым. Но безжалостная война решила иначе: 18 января 1943 года командир взвода 13-й гвардейской стрелковой дивизии погиб в боях за Мамаев курган – стратегическую позицию обороны Сталинграда.

Герои 102-й высоты

Сражение за Мамаев курган началось 14 сентября 1942 года и сразу приобрело характер непрерывной бойни. С утра и до самой ночи вражеская авиация методично терзала высоту, осыпая ее тысячами бомб. Взрывы тяжелых артиллерийских снарядов и авиабомб чудовищной мощности выворачивали почву, превращая склон в месиво из земли и металла. Курган, господствовавший над городом, стал ареной постоянных ближних боев, где решающую роль играли холодное оружие и ручные гранаты. Даже зимой эта высота не покрывалась снегом – он исчезал под непрекращающимся огнем и смешивался с пропитанной кровью землей. По воспоминаниям комиссара 13-й гвардейской стрелковой дивизии М. М. Вавилова, в сентябре удержание Мамаева кургана стало для дивизии задачей первостепенной важности. По его словам, непрерывные артиллерийские удары и бомбардировки полностью уничтожили все живое на вершине: исчезли деревья, кустарники и трава. Высота превратилась в безжизненное пространство, изрытое траншеями, окопами и воронками, окрашенное в ржаво-бурые тона. Согласно опубликованным в Интернете сведениям, битва за 102-ю высоту (так называли Мамаев курган) велась самоотверженно: даже тяжелораненые шли на передовую, поскольку понимали, что потеря этой высоты означала бы утрату контроля над городом и открывала противнику путь к Волге. Для защитников Сталинграда курган стал не просто тактической точкой, а символом стойкости и последним рубежом, от которого зависел исход сражения. В числе тех, кто до последнего стойко выполнял военный долг, – пулеметчик Махмет Оразалин. Ценою жизни он вместе с другими братьями по оружию внес значительный вклад в разгром гитлеровцев. За проявленные отвагу и героизм наш соотечественник был награж­ден орденами и медалями. Но ни одна из них не попала в руки родственников погибшего.

«Зимой 1941 года он ушел на фронт. Был командиром взвода, проявил мужество и героизм. Погиб он в 1943 году в боях за Мамаев курган, был награжден орденами и медалями. Об этом человеке в народе ходят легенды. В газетах о нем было написано множество статей, очерков, новостей. То, что свершилось, что было сделано в прошлом, теперь не перечеркнешь и у народа из памяти не вычеркнешь. Это остается навсегда. Старики, вспоминая его, говорят: «Если бы не было Махмета, то все мы погибли бы от голода. Он предотвратил эту трагедию, организовав доставку хлеба из Башкирии. Колхоз сам начал сеять, получал урожаи, бедняки получали пайки. Так мы выжили», – говорилось в письме ветерана, опубликованном в энциклопедии. Эти строки наглядно доказывают, каким авторитетом и уважением пользовался Махмет Оразалин, как самоотверженно стоял на защите рубежей…

Помнить – наш долг

Жанбыртай Махметович, единст­венный оставшийся в живых из четверых детей, ни на день не прекращает попытки заполнить белые пятна личной истории отца, сложившего голову на фронте. В прошлом году он обратился в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации с просьбой предоставить архивную справку о том, к каким наградам был представлен командир взвода. В ответе сообщалось: «Личные дела и учетно-послужные карты на рядовой и сержантский состав в период Великой Отечественной войны не оформлялись. В картотеке учета награжденных Оразалин Махмет (Махмед) не значится». Такая формулировка, конечно, вызывает много вопросов и, скорее всего, не соответствует действительности. Но факт остается фактом: бумажного (читай – официального) подтверж­дения мужества бесстрашного казаха нет. Хотя – стоп! Имя нашего соотечественника высечено на стене в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. В общем спис­ке фамилии более 7 200 воинов. Здесь нет персональных данных конкретных генералов или маршалов, а увековечена память рядовых бойцов, сержантов и офицеров. Останки красноармейца перезахоронены в большую братскую могилу у подножия монумента «Родина-мать зовет!». Кроме того, имя сына казахской степи увековечено в электронной версии Книги памяти Волгоградской области. Не это ли доказательство того, что простой батыр ценой собственной жизни стал главной силой Великой Победы и навсегда вписал свое имя в историю?!

На протяжении долгих лет олицетворением живой эстафеты памяти выступает почетный караул Волгоградского гарнизона, который несет службу у Вечного огня в Зале воинской славы. Вот только жаль, что на Родине, в Казахстане, о Махмете Оразалине будто забыли. По словам Жанбыртая Махметовича, имя его отца до сих пор не увековечено: нет ни мемориальной доски, ни бюста (не говоря уже о памятнике) в благодарность за мужество, даже нет улицы, названной в его честь. Несогласный с такой несправедливостью Жанбыртай Махметович решил исполнить свой сыновний долг – написал две книги об отце по воспоминаниям знакомых, архивным сведениям.

Все попытки решить вопрос об увековечении памяти об отце в акимате Костанайской области сводились к бюрократическим проволочкам. Мол, согласно законодательству страны необходимо заручиться поддержкой общественности. В этом году жители Костаная собрали подписи с просьбой в рамках празднования 80-летия Великой Победы дать одной из улиц имя Махмета Оразалина. Тогда под прошением поставили подписи более 70 человек. Но воз и ныне там. Наряду с этим возникает и другой не менее болезненный вопрос: может ли память о подвиге быть исключительно символической?

– Отец героически погиб в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Когда он ушел на фронт, мы, дети, были совсем маленькими, мне и вовсе было всего семь месяцев. После получения похоронки убитая горем 28-летняя мать без отдыха трудилась, чтобы прокормить нас, – со слезами на глазах вспоминает Жанбыртай Махметович.

Бремя утраты легло на плечи близких, а затем – на судьбу младшего сына, который всю жизнь несет на себе последствия той войны, лишившей его отцовской любви и заботы. Современное общество, которое справедливо гордится победой и чтит героев, обязано помнить, что за каждой фамилией на обелиске стоит оборванная человеческая жизнь и сломанная семейная линия. Подлинное увековечение памяти проявляется не только в бронзе и граните, но и в конкретных делах, способных восстановить хотя бы часть утраченной справедливости.