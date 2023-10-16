Поединок красноречия

Главная цель турнира – создание площадки для интеллектуального развития молодежи и вовлечения ее в процесс продвижения и реализации Послания Главы государства, особенно тех положений, которые касаются укрепления общественного согласия и общенационального единства.

В ходе дебатов состязались команды из Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также областей Абай и Жетысу. Особенность турнира заключалась в том, что игры прошли на государственном языке, а каждая команда имела полиэтничный состав.

В рамках программы словес­ного состязания с дебатерами встретились председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев и заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов.

Темы для дискуссий утвердила Национальная федерация дебатов, предпочтение ее специалисты отдали таким вопросам, как развитие нейросетей и экономика.

Лучшими в умении аргументировать свою позицию по этим вопросам оказались Даулет Нуркен и Элина Амурлаева, Жаксылык Бекхан и Турсунходжаев Бохромжан, Сламбек Елемес и Диана Хабибулина. В номинации «Лучший медиа» победа досталась Асету Ахмедову, «Лучшим спикером» стал Исахан Нурбахыт.