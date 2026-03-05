Для Жанар Ахметжановой служба стала делом жизни. В этом лично убедилась корреспондент Kazpravda.kz , познакомившись с рабочими буднями женщин в погонах

Фото: instagram.com/modgovkz/

Капитан Главного управления военной полиции Вооружённых сил РК Жанар Ахметжанова на личном примере доказывает: в современной армии профессионализм и дисциплина гармонично сочетаются с харизмой, лидерством и яркими мечтами.

Участница четырёх военных парадов уверенно строит офицерскую карьеру, вдохновляя сослуживцев настойчивостью, уверенностью и верой в безграничные возможности женщины в погонах.

Сегодня девушка занимает важную должность в отделе воспитательной и идеологической работы Главного управления военной полиции. Её задача – укреплять моральный дух личного состава, формировать ценности воинского братства и поддерживать атмосферу сплочённости в коллективе. Для неё служба – не просто выполнение обязанностей, а ответственная миссия по формированию сильной, мотивированной и преданной делу команды.

За плечами молодого офицера – участие в четырёх знаковых военных парадах, посвящённых Дню защитника Отечества. Для любого военнослужащего это большая честь и серьёзное испытание, требующее безупречной строевой подготовки, дисциплины и самоотдачи.

Однако признание Жанар получила не только на строевом плацу. В 2019 году она завоевала титул «Мисс органов военной полиции ВС РК», доказав, что офицер может уверенно сочетать профессиональную строгость с грацией, уверенностью и внутренней силой.

Вне службы капитан стремится к гармонии и развитию. Она увлекается психологией, что помогает ей лучше понимать людей и находить подход к каждому военнослужащему. А занятия латиноамериканскими танцами поддерживают отличную физическую форму и дарят энергию, столь необходимую в насыщенной армейской жизни.

За мягкой улыбкой скрывается твёрдый характер и амбициозные цели. Жанар ставит перед собой высокую планку – дослужиться до звания полковника.

Её мечты не ограничиваются профессиональными вершинами. Капитан мечтает путешествовать и увидеть мир, а одной из самых желанных точек на карте для неё остаётся легендарный фестиваль самбы в Рио-де-Жанейро.

История Жанар Ахметжановой показывает, что современная женщина в армии может быть одновременно сильной и решительной, сохранять женственность и стремиться к самым высоким целям. Шагая вперёд с уверенностью и верой в себя, она доказывает, что настойчивость, труд и смелые мечты открывают новые горизонты и делают возможным то, что раньше казалось недостижимым. Её карьерный путь – пример того, как преданность делу и сила характера превращаются в настоящие достижения и личные победы.