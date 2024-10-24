Погожий день порядком славен

Мероприятие прошло по инициативе депутатов областного и городского мас­лихатов, членов общественных советов. Всего за несколько часов была высажена сотня деревьев, которые улучшат экологию на перекрестке проспектов Алии Молдагуловой и Санкибай-батыра. Как отметили организаторы, сразу продуман полив саженцев.

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» весной и осенью 405 тыс. актюбинцев высадили в населенных пунктах области более 350 тыс. деревьев. В ходе субботников наведен порядок почти в 99 тыс. дворов, 289 парках и скверах, от мусора очищены берега 206 водоемов, свыше 85 тыс. м арыков, 42 фонтана, территории вокруг 257 памятников. В уборке и вывозе мусора задействовали свыше 5 тыс. единиц спецтехники, на полигон вывезено более 71 тыс. тонн мусора.