Пограничное время

Рабочий день начинается с бое­вого расчета. Начальник отделения доводит до личного состава данные обстановки, подводит итоги прошедших суток и ставит новые задачи. После дается команда на охрану границы. Такое время выбрано неслучайно. Ночь всегда была периодом наи­большей опасности, поэтому служба в ночное время стала неотъемлемой частью работы пограничников, в каждом из которых воспитано чувство долга и преданности Родине.

Пограничная служба сегодня отличается высокой технологичностью. Стражи рубежей оснащены современными средствами связи и наблюдения, это позволяет контролировать обширные территории и обеспечивать безо­пасность на высоком уровне.

Несмотря на технический прогресс, ключевым элементом службы все равно остаются военнослужащие, готовые в любой момент встать на защиту Родины.