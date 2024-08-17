Пограничное время Статьи 17 августа 2024 г. 3:01 71 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В 20.00 наступают новые сутки для пограничников на северных границах Казахстана. Каждый день в это время они принимают эстафету по охране государственных рубежей. фото пресс-службы департамента ПС КНБ РК Рабочий день начинается с боевого расчета. Начальник отделения доводит до личного состава данные обстановки, подводит итоги прошедших суток и ставит новые задачи. После дается команда на охрану границы. Такое время выбрано неслучайно. Ночь всегда была периодом наибольшей опасности, поэтому служба в ночное время стала неотъемлемой частью работы пограничников, в каждом из которых воспитано чувство долга и преданности Родине. Пограничная служба сегодня отличается высокой технологичностью. Стражи рубежей оснащены современными средствами связи и наблюдения, это позволяет контролировать обширные территории и обеспечивать безопасность на высоком уровне. Несмотря на технический прогресс, ключевым элементом службы все равно остаются военнослужащие, готовые в любой момент встать на защиту Родины. #граница #время #День пограничника