Пока мы помним – мы живем Свежий выпуск 604 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

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– Что дороже всего старикам? – спрашивает основатель фонда предприниматель Марат Кабдыкалыков и сам отвечает, – Общение!



Нетрудно понять, что коляски и аппараты расширяют возможность общаться, в этом их особая ценность. А начинал Марат с того, что, будучи владельцем рыночного кафе, то и дело бесплатно угощал чаем уставших на базаре пожилых покупателей. В шесть лет он остался без отца, в девять лишился деда – ветерана войны. Неутоленное сыновнее чувство тянуло к старикам. Пожилые часто ходят на рынок за покупками подешевле. Постепенно у Марата появился постоянный круг знакомых, преимущественно ветеранов войны, которых общая судьба тоже тянет друг к другу.



Стали по договоренности иногда собираться вместе в кафе. В разговорах родилась идея создать клуб, назвали его «Ардагер». Председателем избрали подполковника в отставке Анатолия Васильевича Пугачева, который на фронт пошел молоденьким лейтенантом в 1942 году. Недавно его похоронили…



Когда число посетителей клуба перевалило за полсотни, активисты решили, что неплохо бы «переформатировать» его, поставить на более солидную юридическую основу. В качестве примера приг­лянулся опыт соседей-россиян, у которых существует единый Российский общественный фонд ветеранов войны и защитников Отечества. Наладили контакты с его челябинским филиалом. Стали встречаться, обмениваться опытом, содействовать друг другу.



Чем фонд отличается от клуба? Уже по терминам понятно, что первый ближе к деньгам. Он может накапливать и расходовать средства. Те же коляски довольно дорогие. Россияне помогают костанайцам находить подешевле, по заводской цене, а это значит, что можно обеспечить большее число нуждающихся.



Само собой, посещают члены фонда местных фронтовиков, которые не в состоянии приходить сами, спонсируют лечение. И на дому их навещают, и в больницах. Благо, ради таких нужд вице-спикер Мажилиса Парламента Дарига Назарбаева подарила фонду мик­роавтобус. А для тех, кто еще сохранил подвижность, при помощи местных властей устраиваются экскурсии и выезды на отдых. Кстати, власти предоставили фонду и неплохое помещение в самом центре города: что ни говори, а кафе все же имеет свою специфику.



Пять раз делегации костанайских ветеранов посещали Астану. Обычно областной или городской акимат обеспечивают их солидным междугородним автобусом, медицинским и полицейским сопровождением, а в столице встречают депутаты Парламента от области, сотрудники республиканской организации ветеранов. Устраиваются незабываемые экс­курсии по городу, в том числе посещение Парламента.



А уж Костанай и окрестности ветераны изучили тем более. Летом выезжают в лес, на речки, посещают детвору в лагерях отдыха. Устраивают соревнования по доступным их здоровью видам спорта: ловля рыбы, шахматы, боу­линг, а то и небольшие забеги. Разумеется, не обходится без веселья, песен, танцев – в молодости этому поколению было не до того. В прохладное время года ветераны познакомились с трудовыми буднями ведущих предприятий региона: ССГПО, автомобильных заводов, кондитерской фабрики «Баян-Сулу», конезавода «Тулпар».



Со всех проведенных фондом мероприятий накопилась масса фотографий и видеоматериалов. Теперь есть где их хранить, размещать. Постепенно ветераны собирают и экспонаты для будущего музея: оригиналы военных карт, именной кортик, каска, армейский бинокль, гармошки – те самые, которые пели в землянках. К 70-летию Победы «Ата» готовит из своего архива к изданию книгу и делает 55-минутный фильм – все под одним названием – «Оставить след на земле».