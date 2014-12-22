Пока мы помним – мы живем

Свежий выпуск
604
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
фото автора
– Что дороже всего старикам? – спрашивает основатель фонда предприниматель Марат Кабдыкалыков и сам отвечает, – Общение!

Нетрудно понять, что коляски и аппараты расширяют возможность общаться, в этом их особая ценность. А начинал Марат с того, что, будучи владельцем рыночного кафе, то и дело бесплатно угощал чаем уставших на базаре пожилых покупателей. В шесть лет он остался без отца, в девять лишился деда – ветерана войны. Неутоленное сыновнее чувство тянуло к старикам. Пожилые часто ходят на рынок за покупками подешевле. Постепенно у Марата появился постоянный круг знакомых, преимущественно ветеранов войны, которых общая судьба тоже тянет друг к другу.

Стали по договоренности иногда собираться вместе в кафе. В разговорах родилась идея создать клуб, назвали его «Ардагер». Председателем избрали подполковника в отставке Анатолия Васильевича Пугачева, который на фронт пошел молоденьким лейтенантом в 1942 году. Недавно его похоронили…

Когда число посетителей клуба перевалило за полсотни, активисты решили, что неплохо бы «переформатировать» его, поставить на более солидную юридическую основу. В качестве примера приг­лянулся опыт соседей-россиян, у которых существует единый Российский общественный фонд ветеранов войны и защитников Отечества. Наладили контакты с его челябинским филиалом. Стали встречаться, обмениваться опытом, содействовать друг другу.

Чем фонд отличается от клуба? Уже по терминам понятно, что первый ближе к деньгам. Он может накапливать и расходовать средства. Те же коляски довольно дорогие. Россияне помогают костанайцам находить подешевле, по заводской цене, а это значит, что можно обеспечить большее число нуждающихся.

Само собой, посещают члены фонда местных фронтовиков, которые не в состоянии приходить сами, спонсируют лечение. И на дому их навещают, и в больницах. Благо, ради таких нужд вице-спикер Мажилиса Парламента Дарига Назарбаева подарила фонду мик­роавтобус. А для тех, кто еще сохранил подвижность, при помощи местных властей устраиваются экскурсии и выезды на отдых. Кстати, власти предоставили фонду и неплохое помещение в самом центре города: что ни говори, а кафе все же имеет свою специфику.

Пять раз делегации костанайских ветеранов посещали Астану. Обычно областной или городской акимат обеспечивают их солидным междугородним автобусом, медицинским и полицейским сопровождением, а в столице встречают депутаты Парламента от области, сотрудники республиканской организации ветеранов. Устраиваются незабываемые экс­курсии по городу, в том числе посещение Парламента.

А уж Костанай и окрестности ветераны изучили тем более. Летом выезжают в лес, на речки, посещают детвору в лагерях отдыха. Устраивают соревнования по доступным их здоровью видам спорта: ловля рыбы, шахматы, боу­линг, а то и небольшие забеги. Разумеется, не обходится без веселья, песен, танцев – в молодости этому поколению было не до того. В прохладное время года ветераны познакомились с трудовыми буднями ведущих предприятий региона: ССГПО, автомобильных заводов, кондитерской фабрики «Баян-Сулу», конезавода «Тулпар».

Со всех проведенных фондом мероприятий накопилась масса фотографий и видеоматериалов. Теперь есть где их хранить, размещать. Постепенно ветераны собирают и экспонаты для будущего музея: оригиналы военных карт, именной кортик, каска, армейский бинокль, гармошки – те самые, которые пели в землянках. К 70-летию Победы «Ата» готовит из своего архива к изданию книгу и делает 55-минутный фильм – все под одним названием – «Оставить след на земле».

Популярное

Все
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Руководитель управления городского акимата задержан по подозрению в получении взятки
Село городского масштаба
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Страсти вокруг бюджета
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Яркая звезда по имени Магжан
Добродетель священна во все времена
Венец правовой пирамиды
Служить государству и качать колыбель
Дави на газ
Какие пособия и на сколько вырастут с июля в Казахстане
Миссия выполнима
Четыре человека пострадали при ЧП на заправке в ВКО, двое находятся в реанимации
Трансформация СМИ: как сохранить газеты?
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Токаев госслужащим и полицейским: "Ваши знания и опыт должны служить на благо народа"
Оптовых продавцов риса в Кызылординской области оштрафовали почти на 68 млн тенге из-за ценового сговора
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
ДП Алматинской области в связи с розыском подозреваемого в насилии обратился к казахстанцам
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Свыше 30 тыс. уникальных кинодокументов, почти 200 тыс. фотографий и более 18 тыс. звукозаписей хранится в фонде Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи
Фестиваль этнической музыки THE SPIRIT OF TENGRI давно шагнул за музыкальные рамки
Учитель мечети избил двух мальчиков в Шымкенте
Задержана преступная группа, похищавшая продукцию с Аксуского завода ферросплавов (видео)
В Алматы открыли памятник народному артисту Казахстана, участнику Великой Отечественной войны Юрию Борисовичу Померанцеву
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Социальный эксперимент: реакцию казахстанцев на закладку "наркотиков" проверила полиция (видео)
Задержан заместитель акима Павлодара
Как констатируют врачи, за последние пять лет заболеваемость органов пищеварения у детей и подростков увеличилась в три раза. Виной тому – неправильное питание
18 млн тенге выманили мошенники у детей предпринимательницы в Кокшетау
Даниал Ахметов освобожден от должности акима ВКО
Семьи погибших сотрудников лесничества в области Абай получили квартиры в Семее
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности

Читайте также

Правильный отдых
На радость детворе и взрослым
Пой и танцуй, Сабантуй!
Духовные начала

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]