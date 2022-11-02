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«Показатель Эйнштейна»

Насихат Оркушпаева

Увеличить число ученых не менее чем в полтора раза планируют в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше – этот популярный фразео­логизм сегодня точно характеризуют сложившуюся ситуацию в сфере науки и высшего образования. А все потому, что в Казахстане, и это надо признать, пока нет желаемых условий для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, да и уровень заработной платы ученых особо не радует.

Но пришло время менять ситуацию. Сегодня в стране, по данным МНВО, насчитывается более 22 тыс. научных кадров, 36% из них – в возрасте до 35 лет. Получается, что на один миллион населения приходится 1 172 казахстанских Эйнштейна, что ниже показателя начала 1990 года в два раза.

– При поддержке Главы государства в сфере науки произошли существенные изменения, – сказал на брифинге в СЦК председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки. – За пос­ледние три года финансирование увеличилось на 70%.

На 2023–2025 годы на грантовое финансирование конкурсов выделено 86 млрд тенге. Сумма, конечно, колоссальная, учитывая, что она превышает цифры двух-трехлетней давности в три раза. Но воп­рос в другом: где гарантия, что эти средства не осядут в карманах коррумпированных людей? Как уверяет Дархан Ахмед-Заки, контроль ведется. Мол, прозрачность распределения имеется и доступна для всех. Даже планируется запустить в работу специальную апелляционную комиссию, которая будет рассматривать заявки от несогласных с результатами участников. Также хотят внедрить единую информационную сис­тему науки Казахстана. Правда, пока непонятно, как она будет работать, да и не подведет ли отрасль цифровизация, если уже сейчас хакерские атаки не дают покоя казахстанскому потребителю.

Кстати, свой конкурс по выделению грантов проводят и для поддержки пост­докторантов. Согласно проекту «Жас ғалым», постдокторант будет заниматься исследовательской работой на базе любой выбранной им научной организации или университета. Его месячная заработная плата в течение трех лет будет составлять около 500 тыс. тенге.

Теперь остается надеяться, что материальная составляющая может реально многое изменить, и ученые нашей страны когда-нибудь будут в одном ряду с лучшими умами мирового сообщества.

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