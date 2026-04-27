Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в правительстве

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына», в ходе которого рассмотрена проводимая в рамках реализации поручений Главы государства работа по поддержке экономики и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Внимание уделено производственным и финансовым показателям АО «Самрук-Қазына» за 1 квартал 2026 года. Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов проинформировал об увеличении выручки за отчетный период на 8%, чистой прибыли – на 93%. План по ключевым производственным показателям выполнен.

Важным шагом стало успешное размещение на внутреннем рынке Китая дебютных панда-облигаций «Самрук-Қазына» на 3 млрд юаней в апреле т.г. Сделка состоялась с участием ведущих институциональных инвесторов КНР, международных финансовых, страховых и инвестиционных компаний. Срок размещения – 3 года, доходность облигаций – 2,18% годовых, что является рекордно низкой стоимостью заимствования и свидетельствует о доверии рынка к казахстанскому Фонду. Средства планируется направить на реализацию инвестиционных проектов, включая развитие транспортно-логистической, инфраструктурной отраслей и др.

Кроме того, за отчетный период подписан ряд важных документов, среди которых соглашение об основных условиях (Term Sheet) между АО «Тау-Кен Самрук» и Ngali Holdings (Руанда), акционерное соглашение между ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и AZCON (Азербайджан) по проекту проведения дноуглубительных работ в портах Казахстана и Азербайджана и др.

В рамках поручений Президента особое внимание уделено реализации 64 крупных инвестпроектов в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом, горнорудном секторах экономики на общую сумму 38,6 трлн тенге. По 41 проекту заключены ЕРС и СМР контракты, по 33 из них начаты строительно-монтажные работы. В частности, в марте т.г. запущено строительство двух крупных ветровых электростанций на 1 ГВт каждая в Жамбылской и Павлодарской областях. Проекты нацелены на развитие «зеленой» энергетики и достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). По нефтехимическому проекту «Бутадиен» заключен EPC-контракт с Sinopec Guangzhou Engineering (КНР), работы планируется начать в мае т.г. Еще 6 инвестпроектов на этапе проектирования, 17 – на прединвестиционной стадии.

Рассмотрены вопросы строительства второй нитки магистрали «Бейнеу-Бозой-Шымкент», а также СЭЗ «НИНТ» в Атырауской области. Проект предусматривает обеспечение инфраструктуры для крупных производств в области глубокой переработки углеводородного сырья. Важное значение для промышленности и экономики РК имеет проект «Тау-Кен Самрук» в сфере геологоразведки с использованием технологий ИИ.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил руководству Фонда усилить контроль по всем проектам и принять исчерпывающие меры по увеличению доли местного содержания в товарах, работах и услугах при их реализации.