Показательный процесс о замене наказания организовали в ЗКО

При координации прокуратуры района Байтерек Западно-Казахстанской области в районном суде состоялся показательный процесс в отношении лица, состоящего на учете пробации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

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В судебном процессе приняли участие 15 подучетных лиц. Целью мероприятия было разъяснение осужденным возможных последствий за нарушение условий пробации.

Так, в 2024 году суд вынес приговор жителю области, осудив его за кражу и мошенничество на 3,5 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Однако, несмотря на нахождение под контролем, он неоднократно нарушил правила отбывания наказания.

В связи с этим служба пробации направила представление о замене наказания.

В итоге, за систематическое нарушение условий отбывания наказания районным судом неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы на срок 3 года и 2 месяца была заменена на лишение свободы.

После окончания судебного процесса сотрудник прокуратуры провел профилактическую беседу с осужденными, разъяснив им положения закона, предусматривающие ответственность за нарушение условий пробации.