Поклонники приглашают Димаша в Латинскую Америку через культурный проект

Звезды,Музыка
136
Дана Аменова
специальный корреспондент

Первыми шагами стали публикации видеороликов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международная группа поклонников Димаша Кудайбергена запустила проект Dimash in Latin America, цель которого — создать культурный мост между Казахстаном и Латинской Америкой и пригласить любимого артиста на свой континент, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет dimashnews.com, первыми шагами стали публикации видеороликов, где каждая страна представила свои пейзажи, флаги и традиции под музыку артиста. Инициатива привлекла значительное внимание местных СМИ: о ней уже рассказали на нескольких радиостанциях, а в Мексике готовятся к выпуску телепрограммы.

В ближайшее время проект превратится в масштабную культурную кампанию. В городах и культурных центрах планируются фестивали «Димаш и культуры разных стран», где музыка артиста будет гармонично сочетаться с латиноамериканскими танцами, кулинарными традициями и ремёслами.

Кроме того, состоится художественная выставка «Голос, ставший образом».

Организаторы проекта подчёркивают, что речь идёт не только о приглашении артиста в Латинскую Америку, но и о создании уникального культурного обмена, включающего сотрудничество с посольствами, культурными центрами и университетами.

«Димаш не просто поёт голосом, он поёт душой, а в Латинской Америке его ждёт целый континент с открытым сердцем», — отмечают авторы инициативы.

Их финальное обращение звучит как манифест: «Димаш, приезжай в Латинскую Америку! Твоя музыка уже живёт здесь».

#культура #проект #Димаш #приглашение #поклонники #Латинская Америка

