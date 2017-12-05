​Покорители пирамиды

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Михаил Дарьинский

Этот турнир, по словам председателя общественного движения «Улы Дала кырандары» Садыбека Тугела, получился самым представительным.

– Если ранее в наших ветеранских турнирах принимали участие только команды Астаны, Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска и Омска (Россия), то в нынешнем году при под­держке Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК прие­хали еще несколько команд из других регионов страны. Впервые в них участвуют команды Алматинской, Атырауской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Так что география турнира ветеранов, зачинателем которого три года назад стала столичная команда «Астана кырандары», с каждым годом расширяется, –говорит он.

А председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Елсияр Канагатов, отметив, что данный открытый международный турнир по биль­ярду, посвященный Дню Первого Президента, вошел в календарь республиканских спортивных мероприятий, подчеркнул, что эти соревнования среди ветеранов вносят свой особый вклад в пропаганду здорового образа жизни и являются примером для подражания нашей молодежи.

В первый день проводились командные соревнования (7 х 7, «стенка на стенку»). В полуфинал из первой группы с трудом пробились команды Шымкента и ВКО. Оказалось, что команды Алматинской и Атырауской областей привезли на турнир очень сильных игроков, которым для выхода в финальную часть не хватило всего по одной победе. Во второй подгруппе три команды – Астана-1, Астана-2 и Омск – набрали одинаковое количество очков, но после их подсчета вперед прошли обе столичные команды, за одну из которых играл фотокорреспондент «Казахстанской правды» Максут Иржанов – прошлогодний победитель данного турнира в личном первенстве.

В полуфинальных встречах ­команды гостей оказались сильнее хозяев, а в финале вновь первой стала дружная команда из Шымкента во главе с бессменным капитаном Нурланом Айтимбетовым. В текущем году, участвуя в четырех подобных турнирах (Шымкенте, Усть-Каменогор­ске, Омске и Астане), шымкентцы всякий раз становились победителями. Столичные команды довольствовались третьим местом.

Довольно продолжительными оказались соревнования в личном первенстве, где участвовали около 100 любителей этой игры. В играх до двух поражений не прошли далее 1⁄16 многие сильные игроки. Кому-то не повезло с жеребьевкой и дальнейшей сеткой соревнований, а кто-то не проявил должной воли к победе или был менее удачлив. Именно здесь показали свою силу и правильно избранную тактику атыраус­кие бильярдисты. Сразу два их представителя прошли в полуфинал. В итоге победителем стал легендарный бильярдист из западного региона Виссарион Ким, выигравший в финале со счетом 3:1 у восточноказахстанца Кайрата Адильбекова. Третье мес­то поделили Юрий Ли (Атырау) и Абдухамит Юнусов (Шымкент).

Следующий международный турнир, посвященный Наурызу, состоится в Шымкенте.

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