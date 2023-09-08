Покупаться и поиграть в снежки в окрестностях Алматы можно за один световой день
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Дина Устиненко
Ранняя алматинская осень уже обволакивает приятной утренней прохладой, а днем в городе все еще властвует вполне себе летний зной. Алматинцы сами над собой шутят, что они, словно собака на сене, никак не могут найти температурный дзэн: то им слишком жарко, то холодно. Этой безобидной сварливости благоволит уникальный местный климат. Так что капризничать горожане вполне себе могут позволить и за один световой день оказаться в трех временах года.