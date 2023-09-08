Покупаться и поиграть в снежки в окрестностях Алматы можно за один световой день

Общество
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Дина Устиненко

Ранняя алматинская осень уже обволакивает приятной утренней прохладой, а днем в городе все еще властвует вполне себе летний зной. Алматинцы сами над собой шутят, что они, словно собака на сене, никак не могут найти температурный дзэн: то им слишком жарко, то холодно. Этой безобидной сварливости благоволит уникальный местный климат. Так что капризничать горожане вполне себе могут позволить и за один световой день оказаться в трех временах года.

фото Юрия Беккера

Восемь утра, самое начало сентября, а мы догоняем лето. Пытаясь урвать последний загар и плеск умиротворяющих волн, мчимся к Капшагайскому водо­хранилищу. Мчимся в прямом смысле этого слова. Бетонная трасса позволяет, не нарушая правил дорожного движения, развить скорость до 140 км в час. И спустя полтора часа мы ступаем в прохладную утреннюю водичку. Отдыхающих еще совсем мало, основной народ начнет подтягиваться позже.

Бархатный сезон в самом разгаре, купаться в Капшагае можно весь сентябрь. Это, пожалуй, самый благоприятный период – нет дикой жары, меньше шума, больше парковочных мест и невероятное количество арбузов по вкусным ценам. Вообще сентябрь на Капшагае пахнет арбузами и выгоревшей травой.

Вход в воду на пляже комфорт­ный и пологий, что отлично подходит для детского отдыха. Так как наш отдых не предполагает ночевки, мы располагаемся в беседке, стоимость аренды которой в сентябре ровно в два раза ниже июльских пиковых цен. Температура воздуха к обеду прогревается до 30 градусов – и сразу хочется прохлады. Чтобы не терять время на общепитовские застолья, перекус привезли с собой и словно окунулись в детство. Огромные помидоры «бычье сердце» с сахарной мякотью, вареные яйца, курица, запеченная «по-советски» на соли, хрустящие огурцы, размякший от солнца сыр и, конечно же, чай из термоса с мятой и особым походным амбре…

Закрепив загар до следующего сезона и вдоволь накупавшись, выезжаем из радушного лета. На часах – половина второго, за два часа с небольшим доезжаем до ниж­ней стоянки высокогорного катка «Медеу». До зимы будем добираться на канатной дороге. В предгорь­ях царит теплая цветная осень, дневная температура – двадцать градусов, достаточно комфорт­но, особенно после капшагайского зноя. Буквально каких-то двадцать минут в воздухе – и пейзажи начинают меняться, растительность теряет краски, кое-где проглядывает островками снег. Медленно покачиваясь в креслах канатки и кутаясь в одежду, мы вплываем в зиму. Верхняя станция канатной дороги – Талгарский перевал.

Если на самом курорте Шымбулак температура была семь градусов, то здесь вполне себе холодильные плюс два градуса. Ветер сдувает с каменистых гор колючий сухой снег, пробирает морозцем. И конечно, по доброй алматинской привычке нам резко захотелось опять в жару. Полчаса зимы нам хватило с лихвой. Мы возвращались в уютные объятия алматинской осени. Наше путешествие заняло одиннадцать часов. За это время мы побывали в трех временах года с разницей температур почти в 30 градусов.

Бюджет нашего тура «Времена года» на двух взрослых и двух детей составил 34 600 тенге. На бензин мы потратили 8 тыс. тенге, платная дорога – 600 тенге, за проезд в зону отдыха на Капшагае – 5 тыс. с автомобиля, канатная дорога обошлась нам в 4 тыс. в оба конца на взрослого и 1 500 на ребенка, на еду и напитки потратили 10 тыс. тенге.

#Алматы #туризм #отдых #досуг #времена года

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