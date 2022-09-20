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Покушения на демократические устои нет!
Еркин Дуйсенов, доктор юридических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби

Один из главных месседжей Главы государства казахстанскому обществу – решение о введении в нашей стране однократного президентства как одной из составляющих перезагрузки государственных институтов – является не просто весьма значимым, политически обоснованным и юридически выверенным, оно опирается на успешный опыт ряда развитых в демократическом и правовом отношениях стран.

Что касается Казахстана, то однократный семилетний срок президентства будет способствовать дальнейшему процессу демократизации общества, станет реальной правовой преградой для возможной узурпации власти. Кроме того, такой срок не просто увеличит время пребывания на посту Президента РК, но и позволит вновь избранному Главе государства в полной мере реализовать в том числе и намеченные долгосрочные стратегические задачи в политической и социально-экономической сферах общественной жизнедеятельности.

Однократное избрание Президента Республики Казахстан в свою очередь однозначно стабилизирует функционирование всей системы государственного управления и организацию всех ветвей власти, избавив их в будущем от необоснованных структурных преобразований. Здесь, я считаю, нет никакого покушения на демократические устои нашего общества, поскольку новые нормы конституционного законодательства являются реальной правовой преградой, устанавливающей в императивной форме запрет Главе государства баллотироваться на новый срок либо продлевать его. Можно с уверенностью утверждать, что включение в Основной закон нормы об однократном избрании Президента РК на семилетний срок, безусловно, является выверенным и обоснованным в политическом, социально-экономическом и правовом отношении решением, которое уже реализовано в конституционном законодательстве нашей страны. Причем решение это является основополагающим на начальном этапе строительства Нового Казахстана.

Несколько слов о том, чем Пос­лание от 1 сентября отличается от предыдущих. Прежде всего тем, что оно направлено на реализацию пункта 1 статьи 1 Конституции РК, где наряду с демократическим, правовым и светским наша страна утверж­дается в качестве социального государства. Именно поэтому Глава государства отметил, что на первом месте в нем должен находиться Человек и повышение уровня его благосостояния – главная цель всех проводимых в стране реформ. Необходимость справедливого распределения национального дохода выступает стержневым положением нынешнего Послания.

Вместе с тем, прекрасно понимая, что уровень благосостояния граждан напрямую зависит от плодотворного развития экономики, Президент обозначил ряд вопросов и задач, решение которых будет способствовать экономическому росту, а значит, и повышению уровня благосос­тояния всех граждан страны.

Он обосновал необходимость пересмотра системы налогообложения путем принятия нового Налогового кодекса, включающего в себя цифровизацию фис­кального контроля. При этом важное место в системе налогообложения должен занять предложенный Касым-Жомартом Токаевым дифференцированный налог на дорогостоящую недвижимость и автомобили. В соответствии с ним покупки состоятельных граждан будут облагаться повышенным налогом на роскошь, что позволит существенно пополнять бюджет государства, и, как следствие, у него появится дополнительная возможность направлять полученные средства на социальное развитие страны.

Отметив, что знания учеников – это сила государства, Президент подчеркнул, что главным достоянием страны являются не природные ресурсы (нефть, газ, золото, уран и т. д.), а интеллектуальный потенциал нации. Поэтому революционным, прог­рессивным и давно ожидае­мым народом стало решение отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацио­нального фонда на накопительные счета казахстанских детей до достижения ими 18-летнего возраста.

В Послании были затронуты и такие вопросы, как децент­рализация государственного управления, передача полномочий от Правительства отраслевым министерствам и, соответственно, повышение их ответственности за реализацию социально-экономических прог­рамм, а также развитие органов местного самоуправления, которые должны на местах решать многие социально-экономичес­кие проблемы.

Повышение роли суда и дальнейшее развитие административной юстиции также нашли отражение в Послании, где Глава государства акцентирует внимание на независимости судей и необходимости повышения их ответственности за принимаемые решения. Это, несомненно, будет способствовать укреплению веры граждан в справедливость и преодолению правового нигилизма в обществе. При этом Касым-Жомарт Токаев потребовал минимизировать участие государства и его органов в отправлении правосудия. Отмечена была, в частности, необходимость дальнейшего реформирования судебной системы с привлечением экспертов и представителей гражданского общества.

Обращаясь к необходимости дальнейшего развития политического плюрализма, Президент Казахстана отметил, что деятельность всех субъектов политической системы должна осуществляться только в рамках закона. Законность деятельности политических партий и других общественных объединений, а также граждан является, по его словам, гарантией стабильного развития нашего государства.

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