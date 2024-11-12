Полезные приложения – родителям на заметку

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Елена Левкович
корреспондент

Как обезопасить ребенка от вредоносного контента?

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

После нашумевшего видео, в котором очень обеспокоенный отец распекает сына за подписку на опасную онлайн-игру, многие взрослые всерьез озаботились кибербезопас­ностью своих чад.

Ведь чего только нет в интернет-пространстве: благо, если ребенок просто смотрит забавные картинки или играет в безобидную «стрелялку». Но нынешние информационные технологии, мобильная связь, телевидение имеют и гораздо большее влияние на неокрепшие умы. Количество интернет-пользователей растет с каждым днем, а значит, меняется не только объем запрашиваемой информации, но и качество контента, который все чаще подпадает под категорию «противоправные материалы».

Как в современном цифровом мире защитить детей от опасностей в Интернете? Банальные родительские фразы «отключу тебе Wi-Fi» или «не закину деньги на телефон» уже давно перестали быть угрозой. Сеть всегда могут раздать одноклассники, во дворах хватает интернет-клубов. Значит, действий со стороны семьи уже не хватает…

На защиту безопасности юных казахстанцев выходит государство, которым принимаются необходимые меры для противодействия «заразе». Об этом постоянно говорят с экранов телевизоров, печатают в прессе. Но ведь и создатели опасного контента не сидят на месте.

Понимая, что усилиями только государственных структур проблему противоправных деяний в Интернете не решить, Министерство культуры и информации, исполняющее контроль за соблюдением требований законодательства в области масс-медиа, предлагает родителям обзор доступных решений. Сервисы родительского контроля помогают ограничивать доступ к нежелательному контенту, следить за онлайн-активностью и контролировать время использования устройств.

Предлагаем вашему вниманию наи­более популярные приложения для родительского контроля.

Kaspersky Safe Kids: приложение не только блокирует «вредные» сайты, но и создает отчеты о геолокации и отчеты об активности.

Dr. Web Security Space: это и антивирус, и родительский контроль; приложение позволяет настраивать фильтрацию контента.

Qustodio (Испания): тут тоже доступна фильтрация контента, можно ввести лимиты экранного времени, установить мониторинг соцсетей.

Net Nanny (США): с ним доступны блокировка контента, ограничения экранного времени и отслеживание местоположения.

Norton Family: позволяет фильтровать сайты, ограничивать время использования Сети и отслеживать поисковые запросы.

Kidslox: родители могут при его помощи установить ограничения экранного времени, настроить блокировку подоз­рительных приложений и отслеживать местоположение.

Parental Control Kroha (Украина): поможет с блокировкой приложений, установит веб-контроль, будет вести мониторинг активности.

Google Family Link: бесплатное приложение для контроля активности на Android. Его необходимо установить на устройства и родителя, и ребенка.

Kidlogger: пассивный контроль с возможностью отслеживания активности.

Можно воспользоваться и уже встроенными в смартфон функциями: на Android это делается через Google Play, на iOS – сервисы «Экранное время» и «Локатор» для отслеживания геопозиции.

Есть еще приложения конкретно для облюбованного детьми и подростками TikTok – TikTok Family Pairing: контроль использования TikTok с возможностью ограничения экранного времени и фильт­рации контента.

Безусловно, даже при загрузке этих приложений не всегда удастся отследить весь «путь» ребенка или подростка в Интернете. Но все же это отличное подспорье в борьбе с контентом, который может быть, без преувеличения, смертельно опасен.

#дети #приложения #кибербезопас­ность

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