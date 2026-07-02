Полицейские выявили свыше 270 фактов вымогательства

Закон и Порядок

С начала года в отношении участников криминальных структур зарегистрировано 38 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах, в том числе транснационального характера,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

 Одновременно расследуются уголовные дела по фактам легализации имущества, добытого преступным путем.

- К уголовной ответственности за совершение различных преступлений привлекаются более 160 представителей криминальной среды. Особое внимание уделяется пресечению преступлений, посягающих на безопасность граждан и бизнеса. Полицейскими выявлено свыше 270 фактов вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в регионах страны пресечена деятельность более 30 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Одним из приоритетных направлений остается обеспечение правопорядка в местах лишения свободы. Совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы зарегистрировано более 50 уголовных дел по фактам неповиновения законным требованиям администрации учреждений и угроз в адрес сотрудников со стороны представителей криминальной среды, отбывающих наказание.

Активно развивается международное взаимодействие в сфере противодействия транснациональной преступности. По инициативе МВД запрещен въезд в Республику Казахстан почти 500 лицам, относящимся к категории так называемых "воров в законе", а также другим представителям иностранного криминалитета.

В рамках реализации Закона "О противодействии торговле людьми" выявлено более 80 преступлений. Пострадавшим оказана необходимая социальная, правовая и психологическая помощь, обеспечена защита их законных прав и интересов. Министерство внутренних дел продолжит последовательную и принципиальную работу по пресечению деятельности организованных преступных групп, защите прав граждан, обеспечению общественной безопасности и неотвратимости наказания для лиц, нарушающих закон.

#ОПГ #МВД #уголовные дела

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