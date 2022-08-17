Полигон начинается с сортировки

В Кызылординской области ликвидировано около ста стихийных свалок. Свалки выявляются с помощью аэрокосмической съемки, эту услугу предоставляет АО «Қазақстан ғарыш сапары». Кроме того, местными исполнительными органами на постоянной основе практикуются рейды. В ходе контрольных проверок выявлено 58 фактов нарушений экологического законодательства, касающихся в том числе организации незаконных свалок.

В рамках концепции по переходу к «зеленой» экономике в регионе ведется работа по трем целевым индикаторам управления отходами. Принимаются меры по увеличению доли их переработки. На территории Кызылординской области действуют более 40 субъектов предпринимательства в сфере транспортировки, складирования, переработки и утилизации различных отходов. На сегодня услугами по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов пользуется 71% населения области.