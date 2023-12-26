Политик мирового масштаба

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Асет Сыздыков

В столичной школе-гимназии № 51 им. Мустафы Шокая прошла ІІ международная научно-практическая конференция, посвященная деятельности казахского политического деятеля XX века.

Фото Астана Дарыны

Перед началом конференции, посвященной деятельности Мустафы Шокая, ее участники посетили музей, где представлены сотни документов, писем и раритетные вещи, принадлежавшие политику. Главный экспонат музея – печатная машинка Remington Portable, на которой он печатал свои статьи. Как рассказали школьницы-экскурсоводы, ее в дар музею передала исследовательница жизни и творчества Мустафы Шокая Бакыт Садыкова. На протяжении 26 лет эта машинка с деревянным корпусом хранилась у нее.

Конференция началась с небольшой школьной театральной постановки о жизни общественного и политического деятеля.

– Мустафа Шокай – человек, который добился того, чтобы голос казахского народа звучал на мировой политической арене. Находясь в Европе, он всегда выступал за национальные интересы. И нас радует, что школа проводит такие мероприятия, прославляя имя Мустафы Шокая. Важно объяснять молодому поколению, что в нашей истории были такие личности, которые боролись за свободу и независимость своего народа, – отметил сенатор Руслан Рустемов.

Почетным гостем конференции стал профессор Университета искусств Мимара Синана (Турция) – исследователь жизни Мустафы Шокая Абдуакап Кара. В рамках мероприятия он презентовал свою книгу «Мустафа Шокай. Политика Советского Союза в отношении тюркского мира». На создание труда о жизни казахского государственника автор потратил около трех лет.

– Мустафа Шокай до конца своей жизни боролся за единство и свободу не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Произведения Мустафы Шокая, пока он находился вдали от родины, часто публиковались в европейских изданиях. Благодаря его статьям в тот период весь мир был знаком с народом Туркестана, жаждавшим независимости и свободы. В книге говорится о наиболее актуальных статьях, опубликованных на французском языке в то время. А именно – 41 материал из 120 имеющихся. Читатель, ознакомившись с произведениями Мустафы Шокая, сам сделает свои выводы и даст оценку его личности и периоду того времени, – говорит турецкий профессор.

Поэт Касымхан Бегманов в 2008 году организовал экспедицию и посетил все города, в которых когда-то жил Мустафа Шокай. Начиная с аула Наршокы Кызылординской области, где родился политик, поэт посетил Ташкент, Санкт-Петербург, Баку, Кутаиси, Батуми, Стамбул, небольшой французский городок Шелль недалеко от Парижа, где была похоронена Мария Горина-Шокай, супруга Мустафы. Экспедиция завершилась в Берлине, где Касымхан Бегманов возложил цветы на могилу Мустафы Шокая.

По итогам экспедиции исследователь написал книгу и издал документальный фильм «Дорогами Мустафы Шокая».

В ходе конференции также высту­пила немецкий журналист Биргит Брауэр, которая поведала о жизни Мустафы Шокая в Германии. Свои доклады о деятельности политика представили 44 учащихся из разных регионов страны.

#Астана #память #история #конференция #жизнь #политик #Мустафа Шокай

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