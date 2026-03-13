Оказалось, что у 21-летнего водителя случился припадок, и он находится в бессознательном состоянии. Полицейские без промедления профессионально оказали пострадавшему первую медицинскую помощь на заднем сиденье машины и привели его в сознание. Затем вызвали скорую помощь и передали парня медикам.

«Оказание экстренной помощи – это наш профессиональный долг по спасению граждан и обеспечению их безопасности на дороге», – говорят стражи порядка. А в местном департаменте отметили: этот случай еще раз доказал, что сотрудники полиции не только обеспечивают правопорядок, но и проявляют профессионализм в любой экстренной ситуации. Мать водителя, выразив особую признательность Бахытжану Енсебаю и Нурболу Байжанову, поблагодарила за службу всех дорожных полицейских города.