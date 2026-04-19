Плюс 10 позиций за год: Казахстан укрепил позиции в рейтинге счастья

Казахстан заметно улучшил свои позиции в мировом рейтинге счастья и занял 33-е место в новом докладе World Happiness Report 2026, передает Kazpravda.kz

Это лучший результат страны за всё время участия в исследовании и сразу плюс 10 позиций за год.

Доклад ежегодно публикуется при участии ООН, Оксфордского университета и аналитической компании Gallup и считается одним из главных глобальных исследований качества жизни. В 2026 году в рейтинг вошли 147 стран, а оценка строилась на основе того, как сами жители оценивают свою жизнь.

Особенно примечательно, что Казахстан не просто поднялся в списке, а обошёл ряд развитых стран, включая Францию и Сингапур, которые оказались ниже в рейтинге. Это ещё раз подтверждает, что уровень удовлетворённости жизнью не всегда напрямую зависит только от экономики.

Согласно данным отчёта, средний уровень удовлетворённости жизнью в Казахстане достиг 6,633 балла, что стало заметным ростом по сравнению с прошлым годом. При этом страна остаётся лидером по уровню счастья среди государств СНГ и Центральной Азии, опережая ближайших соседей.

Исследователи оценивают страны по шести ключевым факторам: уровень доходов, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода выбора, щедрость и уровень восприятия коррупции. Именно сочетание этих показателей формирует общее ощущение благополучия у населения.

В глобальном масштабе лидером рейтинга вновь стала Финляндия, удерживающая первое место уже несколько лет подряд, а страны Северной Европы традиционно занимают верхние строчки списка.

Рост Казахстана в рейтинге эксперты связывают с улучшением социального климата, укреплением чувства поддержки в обществе и ростом удовлетворённости жизнью в целом. При этом скачок сразу на 10 позиций стал одним из самых заметных среди стран, входящих в топ-40.