Казахский тазы собрал единомышленников: в Актобе состоялся племенной смотр

Вокруг нас
743

Сегодня в Актобе состоялся племенной смотр по породе казахский тазы, организованный РОО «Союз кинологов Казахстана», сообщает Kazpravda.kz

Фото: РОО «Союз кинологов Казахстана»

Этот день в Актобе получился по-настоящему теплым и живым. Солнечная весенняя погода, хорошее настроение участников и организаторов, искренний интерес владельцев к своим собакам создали на мероприятии особую атмосферу.

На племенной смотр приехали владельцы и заводчики не только из Актобе, но и из близлежащих поселков, сельских населенных пунктов, а также соседних городов. Всего было зарегистрировано 46 собак, из которых 20 получили высокую оценку специалистов.

В ходе мероприятия эксперты Союза кинологов Казахстана оценивали собак на соответствие породному стандарту, подтверждали породность, а также оформляли документацию постановки их на учет.

Особенно приятно, что участники охотно общались, давали интервью, с удовольствием рассказывали о своих питомцах, делились личным опытом содержания, выращивания и разведения казахского тазы. Для многих это была не просто оценка собак, а возможность показать свою любовь к породе, обменяться знаниями и почувствовать себя частью общего дела.

Для владельцев племенной смотр стал важной и полезной площадкой, где можно было получить профессиональную зоотехническую оценку, представить собак для включения в племенную систему и лучше понять требования к дальнейшей племенной работе.

Такие мероприятия имеют большое значение для сохранения и развития казахского тазы. Именно через системную племенную работу, учет собак и ответственное разведение укрепляется будущее национальной породы.

Племенной смотр в Актобе еще раз показал, что интерес к казахскому тазы остается высоким, а вокруг породы формируется активное и неравнодушное сообщество владельцев, заводчиков и любителей.

#Актобе #порода #смотр #казахский тазы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]