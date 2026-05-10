Способна на всё: общественный деятель о связи материнства и лидерства

Дана Аменова
специальный корреспондент

День матери – не просто праздник цветов и теплых поздравлений. Это повод еще раз выразить благодарность прекрасным дамам, которые ежедневно хранят тепло домашнего очага, воспитывают детей, поддерживают близких и при этом находят силы помогать другим

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

С одной из таких женщин – руководителем общественного фонда «Центр семейного успеха», медиатором Ассамблеи народа Казахстана г. Астаны и ветераном органов внутренних дел Розой Бекишевой, побеседовала корреспондент Kazpravda.kz

О призвании, материнстве и счастье

За плечами Розы Бекишевой 25 лет службы в МВД, работа в сфере защиты женщин от бытового насилия, участие в разработке законодательства и годы общественной деятельности.

Свою профессиональную деятельность она начала в Алматы, в системе органов внутренних дел. Работала инспектором по делам несовершеннолетних, в уголовном розыске, позже – в МВД. После переноса столицы продолжила службу уже в Астане. Особое место в её жизни заняла работа по защите женщин от насилия. Именно Роза Мухамедьяровна стояла у истоков создания этой службы в Казахстане и посвятила ей почти двадцать лет жизни.

Эта работа требовала не только профессионализма, но и огромной внутренней силы. Ей приходилось сталкиваться с человеческой болью, семейными трагедиями, историями женщин, оказавшихся в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Вместе с коллегами она изучала международный опыт, участвовала в разработке Закона о профилактике бытового насилия, сотрудничала с экспертами из разных стран.

Несмотря на напряженную работу, Роза Мухамедьяровна всегда старалась сохранять главное – доверие и тепло в семье. Она признаётся, что совмещать службу в МВД и воспитание детей было непросто. Постоянные дежурства, командировки, высокая ответственность – всё это требовало больших сил, но рядом всегда была семья, которая поддерживала и помогала в непростых ситуациях. Главным своим достижением Роза Мухамедьяровна считает дружную семью. 

Методы воспитания

«Для меня материнство – огромный ежедневный труд, который не имеет выходных и отпусков. А многодетная мама – это вообще особая сила. Это женщина, которая умеет одновременно быть воспитателем, психологом, организатором, наставником и просто человеком, который всегда рядом. Главный героизм многодетных матерей заключается не только в том, что они рожают и воспитывают детей, а в том, что каждый день вкладывают в них душу, терпение, любовь и жизненные ценности. Я сама мама четверых сыновей и прекрасно понимаю, насколько это большая ответственность. Но для меня многодетность – не тяжесть, а большое счастье. Я всегда говорю: чем крепче семья, тем крепче и наше общество», – говорит Роза Бекишева.

Говоря о воспитании детей, собеседница подчеркивает: семья — это первая и самая важная школа жизни. Именно в семье ребёнок учится уважению, ответственности, доброте и отношению к людям.

По её словам, воспитание никогда не должно строиться только на контроле и строгих требованиях. Намного важнее личный пример родителей, доверие и постоянное внимание к внутреннему миру ребёнка.

«Как мама и человек, много лет работающий с людьми, убеждена: воспитание детей – не только контроль и требования, а прежде всего любовь, личный пример, уважение и внимание к ребёнку. Дети всегда смотрят не на слова, а на поступки родителей. Поэтому важно самим быть честными, трудолюбивыми, уважительно относиться к людям, уметь держать слово и сохранять человеческие ценности. Я всегда старалась разговаривать с детьми открыто, выслушивать их мнение, поддерживать в трудные моменты. Ребёнок должен знать, что дома его поймут и примут. Именно семья закладывает тот фундамент, с которым человек потом идёт по жизни», – считает собеседница.

Огромную помощь в воспитании детей ей оказала ее мама Раухан-апай, педагог по профессии, которая долгие годы работала директором Академии образования. Именно заботливая бабушка уделяла время внукам, когда Роза Мухамедьяровна служила в органах внутренних дел.

В данное время Раухан-апай остается активной прабабушкой и помогает воспитывать правнука Ильяса – водит его на кружки, шахматы и карате, помогает в учебе. По словам Розы Бекишевой, именно преемственность поколений делает семью по-настоящему крепкой.

Семья как мотивация

Собеседница рассказывает, что в их семье всегда было принято уважительно относиться к старшим, поддерживать семейные традиции и сохранять тесную связь между поколениями. Несмотря на большую занятость, родители старались уделять детям внимание, разговаривать с ними, обсуждать важные решения и поддерживать во всех начинаниях.

Сегодня она гордится сыновьями как взрослыми и состоявшимися людьми. Старший из них Казыбек занимает руководящую должность в творческой сфере, связан с культурными проектами и артистами. Вместе с супругой Айданой воспитывает сына Ильяса. Второй сын Толеби и его супруга Анель продолжают строить успешную карьеру в IT- сфере. Третий сын Хансултан обучается в военном институте и уже является командиром взвода. Младший Абильмансур учится в университете и является старостой группы.

«Самое главное достижение моих детей – это то, что они выросли достойными людьми. Для меня намного важнее человеческие качества, чем должности и статусы. Я горжусь тем, что мои дети уважительно относятся друг к другу, поддерживают семью, умеют быть ответственными и человечными. Я всегда старалась воспитывать их не словами, а личным примером. Дети всегда чувствуют искренность. Если родители сами живут честно, с уважением относятся к людям, умеют держать слово, то и дети впитывают эти ценности. Очень важно разговаривать с ребёнком, слышать его, поддерживать и никогда не воспитывать страхом. Ребёнок должен расти в атмосфере любви и доверия», – уверена Роза Бекишева.

После выхода на пенсию Роза Бекишева не смогла остаться в стороне от помощи людям. Так появился общественный фонд «Центр семейного успеха», который сегодня помогает женщинам и семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.  Сейчас Роза Мухамедьяровна продолжает работать руководителем Центра медиации АНК КГУ при акимате Астаны. Она помогает семьям находить взаимопонимание, сохранять отношения и преодолевать жизненные кризисы.

«Когда вышла на заслуженный отдых,  поняла, что не могу просто сидеть дома. За годы службы я слишком глубоко пропустила через себя судьбы людей. Поэтому и появился наш фонд. Мне хотелось не просто помогать женщинам в трудной ситуации, а помогать семьям становиться сильнее и увереннее. Очень часто к нам приходят женщины, которым не хватает не только материальной помощи, но и обычной человеческой поддержки. Кто-то пережил насилие, кто-то остался без жилья, кто-то просто не знает, как жить дальше. И в такие моменты очень важно, чтобы рядом оказался человек, который выслушает и поможет поверить в себя», – рассказывает она.

На практике наша героиня убедилась, что совмещение карьеры и семьи – не поиск идеального баланса, а искусство расстановки приоритетов и управления ресурсами.

«Я бы очень хотела, чтобы женщины никогда не боялись материнства. Дети –  не преграда для развития и карьеры, а наоборот, огромная жизненная сила и мотивация. Да, бывает сложно. Бывает усталость, переживания, нехватка времени. Но женщина способна совмещать и семью, и профессию, если рядом есть поддержка и если она сама верит в себя. Очень важно не пытаться быть идеальной и не сравнивать себя с другими. Нужно просто любить своих детей, уважать себя и двигаться вперёд. Несмотря на все трудности, именно семья даёт человеку настоящее счастье, внутреннюю силу и смысл жизни», – заключила общественница. 

История Розы Бекишевой – пример того, как можно совмещать служение обществу, профессиональную реализацию и материнство, сохраняя при этом главное – любовь, человечность и верность семейным ценностям.

