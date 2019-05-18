Полиция расследует факт гибели 13-летнего ведущего телеканала "Балапан"
В Нур-Султане полиция начала досудебное расследование по факту смерти 13-летнего ведущего телеканала "Балапан", сообщает Kazpravda.kz.
По информации городского департамента полиции, несовершеннолетний Кутжан Баглан, ехавший по обочине на велосипеде, скончался в больнице в результате столкновения с грузовым автомобилем.
"По факту ДТП, произошедшего 10 мая по трассе в сторону Косшы, возле коттеджного поселка Garden village, проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы. В результате дорожного происшествия несовершеннолетний велосипедист был госпитализирован. 16 мая он скончался", - сообщили в ДП.
Полиция выясняет все обстоятельства дорожного происшествия.
Ранее в социальных сетях появилась информация о ДТП с участием Кутжан Баглана. О том, что 13-летний ведущий погиб, написала директор телеканала "Балапан" Макпал Жумабай в своем аккаунте в Instagram.