Полиция расследует гибель студента и 6-классницы в ВКО

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях распространилась информация, что учащаяся одной из школ Риддера и студент колледжа города Алтай совершили суицид, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Факт смерти несовершеннолетних подтверждаем. Это студент и ученица 6 класса", - сообщила заместитель руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области Алима Акылбек.

По её словам, всё произошло не во время учебного процесса, а в минувшие выходные, когда дети были дома.

"Суицид это или нет, будет выяснять полиция", - добавила замруководителя областного управления образования.