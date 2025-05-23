Полиция усилит охрану во время школьных праздников в Астане
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В праздничные дни на территории школ и в местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды
В преддверии Последнего звонка и выпускных вечеров столичная полиция усиливает меры по обеспечению общественного порядка и безопасности учащихся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой МВД РК
ДП Астаны принимает комплекс мер для обеспечения правопорядка и безопасности.
В праздничные дни на территории школ и в местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды. За каждым учебным заведением закреплены ответственные сотрудники полиции.
Также в образовательных учреждениях проходят профилактические встречи с участием родителей, учащихся и педагогов.