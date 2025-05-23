В праздничные дни на территории школ и в местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Последнего звонка и выпускных вечеров столичная полиция усиливает меры по обеспечению общественного порядка и безопасности учащихся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой МВД РК

ДП Астаны принимает комплекс мер для обеспечения правопорядка и безопасности.

В праздничные дни на территории школ и в местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды. За каждым учебным заведением закреплены ответственные сотрудники полиции.

Также в образовательных учреждениях проходят профилактические встречи с участием родителей, учащихся и педагогов.