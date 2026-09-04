Тепло у домашнего очага

Общество
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Семья Оспановых из Жылыойского района завое­вала Гран-при на областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы» и получила право представлять регион на республиканском уровне. Эта победа стала достойной оценкой для всех членов семьи, в которой ключевым приоритетом было и остается воспитание ответственного, патриотично настроенного подрастающего поколения.

Большое значение для Оспановых имеет взаимное уважение, почитание старших и бережное отношение к семейным традициям. С трепетом и любовью они относятся к своей маме, которой уже 94 года. Несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему главный советчик в семье, ее духовная опора. Объединяя родных, Балторе-апа хранит атмо­сферу согласия и благополучия в доме.

История этой семьи началась в 1952 году, когда Балторе и Акай Оспановы поженились. Вместе они прошли через радости, преодолели трудности, бережно строили свой семейный очаг. Они воспитали семерых сыновей и дочь. Каждому помогли выбрать профессию, дать образование и найти свое место в жизни.

И сегодня их любовь продолжает жить в последующих поколениях. У Оспановых – 71 внук и 37 правнуков. О том, насколько крепки их родственные связи, свидетельствует активное участие в общественной жизни региона. Члены большой семьи всегда стараются быть вместе, поддерживают и заботятся друг о друге, проявляя неравнодушное отношение к актуальным вопросам, проб­лемам общества.

– Мы никогда не стремились к наградам – просто жили, работали, растили детей и учили их уважению к старшим. Эта победа принадлежит всем нашим родным и близким. Семья – маленькая ячейка общества, однако ее традиции и нравственные ориентиры напрямую влияют на будущее всей страны. Пример отца и матери, взаимопонимание и единство – это благородные качества, которые передаются из поколения в поколение. Самое большое счастье – видеть, как растут дети наших детей, учатся, создают свои семьи и начинают работать на благо общества, – говорит Балторе Оспанова.

По словам старшего из сыновей Мухтара Акайулы, его отец ушел из жизни в возрасте 67 лет. И с тех пор мама взяла на себя главную роль – вокруг нее и по сей день собираются дети и внуки семьи Оспановых. Она может не только поддержать любого, но и дать совет, при­ободрить словом, напутствовать на свершение важных дел.

– Думаю, что человеку, который рос на советах родителей и дедов, да еще и получил их благословение, всегда открыт путь к добру и успеху. Уважение к старшим и поддерж­ка младших – наш главный принцип. Этому мы стараемся учить и своих детей. Семья – это не просто люди, живущие под одной крышей. Они должны быть опорой друг другу, уметь разделить и радость, и горе. Поэтому для нас так важно сохранить единство, достойно воспитать последую­щие поколения – лучшего наследства и не нужно, – считает Мухтар Акайулы.

В этих словах отражена вся система традиционного казахского воспитания: уважение к старшим, получение их благословения, совместное участие в важных делах и объединение нескольких поколений вокруг общих ценностей. Герои этой статьи продолжают эти традиции, гармонично сочетая их с требованиями современности. Именно такие семьи, сохраняющие духовные ценности, взаимопонимание между поколениями и крепкие родственные связи, и становятся опорой общества.

#конкурс #Мерейлі отбасы #Оспановы

Популярное

Все
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Правила разработаны, впереди работа
Уборка на финишной прямой
Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС
Говорит как дышит
Родник, который помнит все
Минсельхозом презентованы ключевые информсистемы
Возвращают благолепие
От сердца к сердцу
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Аким Алматинской области освобожден от должности
Сделать Улытау точкой притяжения
Экс-глава МЧС стал акимом
Учитель нации и хранитель слова
День работников нефтегазового комплекса
Уходят мальчишками – вернутся мужчинами
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Спортзал построили всем миром
Что происходит с реальными зарплатами в Казахстане
Главный герой – купец и меценат
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

СМИ и блогеры могут принять участие в конкурсе «Адал еңбек»…
Шанс на новую жизнь: как в Астане помогают бездомным с доку…
Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконс…
Поддержка на каждом этапе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]