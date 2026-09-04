Тепло у домашнего очага

Большое значение для Оспановых имеет взаимное уважение, почитание старших и бережное отношение к семейным традициям. С трепетом и любовью они относятся к своей маме, которой уже 94 года. Несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему главный советчик в семье, ее духовная опора. Объединяя родных, Балторе-апа хранит атмо­сферу согласия и благополучия в доме.

История этой семьи началась в 1952 году, когда Балторе и Акай Оспановы поженились. Вместе они прошли через радости, преодолели трудности, бережно строили свой семейный очаг. Они воспитали семерых сыновей и дочь. Каждому помогли выбрать профессию, дать образование и найти свое место в жизни.

И сегодня их любовь продолжает жить в последующих поколениях. У Оспановых – 71 внук и 37 правнуков. О том, насколько крепки их родственные связи, свидетельствует активное участие в общественной жизни региона. Члены большой семьи всегда стараются быть вместе, поддерживают и заботятся друг о друге, проявляя неравнодушное отношение к актуальным вопросам, проб­лемам общества.

– Мы никогда не стремились к наградам – просто жили, работали, растили детей и учили их уважению к старшим. Эта победа принадлежит всем нашим родным и близким. Семья – маленькая ячейка общества, однако ее традиции и нравственные ориентиры напрямую влияют на будущее всей страны. Пример отца и матери, взаимопонимание и единство – это благородные качества, которые передаются из поколения в поколение. Самое большое счастье – видеть, как растут дети наших детей, учатся, создают свои семьи и начинают работать на благо общества, – говорит Балторе Оспанова.

По словам старшего из сыновей Мухтара Акайулы, его отец ушел из жизни в возрасте 67 лет. И с тех пор мама взяла на себя главную роль – вокруг нее и по сей день собираются дети и внуки семьи Оспановых. Она может не только поддержать любого, но и дать совет, при­ободрить словом, напутствовать на свершение важных дел.

– Думаю, что человеку, который рос на советах родителей и дедов, да еще и получил их благословение, всегда открыт путь к добру и успеху. Уважение к старшим и поддерж­ка младших – наш главный принцип. Этому мы стараемся учить и своих детей. Семья – это не просто люди, живущие под одной крышей. Они должны быть опорой друг другу, уметь разделить и радость, и горе. Поэтому для нас так важно сохранить единство, достойно воспитать последую­щие поколения – лучшего наследства и не нужно, – считает Мухтар Акайулы.

В этих словах отражена вся система традиционного казахского воспитания: уважение к старшим, получение их благословения, совместное участие в важных делах и объединение нескольких поколений вокруг общих ценностей. Герои этой статьи продолжают эти традиции, гармонично сочетая их с требованиями современности. Именно такие семьи, сохраняющие духовные ценности, взаимопонимание между поколениями и крепкие родственные связи, и становятся опорой общества.