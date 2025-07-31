На южной стороне водоема обнаружен самовольно вырытый оросительный канал протяженностью 3,7 км и глубиной до 1,4 метра. Незаконно орошаемая площадь составила более 140 га. Нарушители использовали сельскохозяйственную и грузовую технику – тракторы «Алтай», МТЗ, а также автомобили КамАЗ и Mercedes – в качестве оборудования для водозабора. По предварительным данным, объем незаконно отбираемой воды достигал 480 кубометров в час. Общий объем водозабора без соответствующего разрешения составил около 414 млн кубометров.

В ходе рейдов выявлено более 20 фактов незаконного водопользования, задержаны два десятка граждан. Оперативно-профилактические мероприятия в Мактааральском, Жетысайском, Келесском и Шардаринском райо­нах, а также в районе Шардаринского водохранилища провела совместная мобильная группа, в состав которой вошли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, местной полицейской службы, спецподразделения быстрого реагирования и инспекции по защите водных ресурсов. Собранные материалы направлены в Арало-Сырдарьинскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охраны водных ресурсов. Лица, причастные к правонарушениям, привлечены к ответственности.