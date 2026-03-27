Турнир, собравший сильнейших атлетов континента, стал успешной проверкой формы для наших борцов. На высшую ступень пьедестала в весовой категории до 73 кг поднялся Данияр Шамшаев. Его уверенное выступление и техническое превосходство в финале принесли команде золотую награду. Серебряным призером соревнований стал Дамир Болатбеков, выступавший в весе до 60 кг. Копилку сборной бронзовой медалью пополнила Толкын Турсынакинова, отличившаяся в престижной женской категории свыше 78 кг.