Полный комплект наград Спорт 31 марта 2026 г. 8:15 6 Абзал Камбар На прошедшем Кубке Европы в Дубровнике (Хорватия) национальная сборная Казахстана по дзюдо завоевала три медали. Турнир, собравший сильнейших атлетов континента, стал успешной проверкой формы для наших борцов. На высшую ступень пьедестала в весовой категории до 73 кг поднялся Данияр Шамшаев. Его уверенное выступление и техническое превосходство в финале принесли команде золотую награду. Серебряным призером соревнований стал Дамир Болатбеков, выступавший в весе до 60 кг. Копилку сборной бронзовой медалью пополнила Толкын Турсынакинова, отличившаяся в престижной женской категории свыше 78 кг. #Спорт #дзюдо #Кубок Европы